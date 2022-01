Dat de kabouterpost massaal door de Tweede Kamer vliegt is een publiek geheim, maar nu is de ondergrondse handel in kleine pretpakketjes ook vastgelegd op de camera's van de nationale televisie. Een weinig subtiele overdracht van een spoedbezorging aan één van de dienstchauffeurs op een moment dat ze niet doorhebben dat de camera's van RTL al draaien. Maar wat is het? Is het inderdaad een envelopje boosterpoeder voor Ernst Snuivers of was het toch voor iemand anders? Een usb-stick met de laatste hentai voor Rutte? De activeringscode voor Soumaya? Speciaal bakpoeder voor Henk Staghouwer? Resultaten van de laatste fotoshoot voor Hugo? De broodnodige softwareupdate voor Jetten? Of toch gewoon die dagelijks cokevoorraad voor één van die preventieakkoorders zodat ze ons daarna met extra veel energie kunnen vertellen wat we allemaal niet meer mogen in dit land? Allemaal goed mogelijk. Dus zeg het maar in de reaguursels: wat was deze ministerspost?