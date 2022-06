Dit is hem dan. De 22-jarige gluiperd die officieel wordt verdacht van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van de 9-jarige Gino. Hij leidde na zijn arrestatie de politie direct naar het lichaam van het jongetje, dus we durven wel te stellen dat dit meer is dan alleen een verdenking. Niet geheel onverwacht, want als zelfs uw buurtgenoten niet meer geschokt zijn als u wordt opgepakt voor het omleggen van een 9-jarige jongetje, dan was u al een tijdje een tikkende tijdbom. Donny Marwa (voortaan beter bekend als M.) is zo'n wandelend probleemgeval. Werd in 2017 al veroordeeld nadat hij op 17-jarige leeftijd twee jonge jongetjes meelokte, mishandelde en misbruikte, maar kwam door zijn eigen onvolwassenheid weg met bijna vijf maanden jeugddetentie, een klinische behandeling bij een instelling en drie jaar voorwaardelijke plaatsing in een jeugdinrichting. Maar zelfs voor die tijd ging het al mis, want op 12-jarige leeftijd zou hij zich al vergrepen hebben aan hele jonge kinderen (vier jaar en jonger) bij de gastouderopvang van zijn pleegmoeder. Dat leverde hem destijds geen straf op, maar het toont wel een patroon van obsceen gedrag met minderjarigen. Zijn problemen met seksualiteit kwamen ook naar boven in eerder relaties. Wederom toen hij 17 jaar was had hij een relatie met een 15-jarig meisje dat nu aan Boevennieuws vertelt dat ze destijds onder bedreiging van een mes door hem werd gedwongen tot seks. "Als ze het waagde om iemand erover te vertellen, zou hij haar familie of vrienden iets aan doen." Uit angst deed ze geen aangifte, waardoor Donny wist weg te komen met zijn misdaden. Met zo'n lijst aan smerig wangedrag is het geen wonder dat zelfs de buurtbewoners in Geleen geen goed woord voor hem over hebben. Hij wordt aan de T. omschreven als een zonderling type, met wie je nauwelijks contact had. "Hij keek je nooit aan" en "de duivel moet in hem zitten" klinkt het in de buurt. Donny wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris die waarschijnlijk zijn voorarrest verlengt. Kan hij mooi vast wennen aan het leven achter tralies: een plek waar we hem gezien zijn geschiedenis al veel eerder hadden moeten zetten.

Daar hoef je je niet meer druk over te maken Donny...

Filmliefhebber

Leerde je maar echt wat van je therapie...