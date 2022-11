Ja dit krijg je dus als je een force of nature - de man - niet reguleert: levensgevaarlijke situaties. Een stripper uit het hogere middensegment sierde gisteravond de uitzending van Vandaag Inside als LUDIEKE knipoog naar die lijmlul bij Beau en de Gele Hesjes nieuwe stijl die Jineks uitzending bruut verstoorden. Studiogast Pieter Cobelens hoopte "dat ze vastgelijmd zou worden aan de tafel", en dat geloven we meteen want hij hoopt wel meer.

Dat gebeurde echter niet. Wat er wel gebeurde is dat vlak nadat de stripper 'Mercedes' haarzelf een pets op de bil gaf, dat voorbeeld gevolgd werd door een oorverdovend heteroseksuele, buitengewoon viriele man in het publiek. En dat bleef niet zonder gevolgen. Wilfred: “Er was een meneer bij de uitgang die de dame nog een tik op haar achterwerk heeft gegeven. Die is er uitgezet.” René: “Die is er uitgezet! Hahaha! Je mag tegenwoordig niks meer! Hahaha!” Wilfred: “Nee maar goed, dat was niet helemaal de bedoeling natuurlijk.”

Slotsom: wij de mannen mogen helemaal niks meer dat niet helemaal de bedoeling is.