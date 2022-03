Qua drones heeft Cobelens een punt. De strijd in Oekraine is nu al zwaar afhankelijk van deze "eyes in the sky". Beide partijen leunen zwaar op observatie met drones. Russische artillerie gebruikt drone-laserpointers en een team Oekraiense commando's gebruikt home-grown drones met antitank bommen en IR nachtzichtcamera's.

Bovenaan de wensenlijst aan de VS is de Switchblade kamikaze-drone. Goedkoop, standoff, effectief. Bewezen door special forces in Afghanistan, welke zeer content waren met de precisie ervan. Het gaat niet lang duren of de drone-camera's wordt gekoppeld aan autonome A.I. in de drone, die in staat is zelfstandig doelen op te sporen en te vernietigen in een bepaald GPS afgekaderd doelgebied. En dat voor een prijs van enkele duizenden dollars per stuk.

Alleen al kostentechnisch kan een leger met dure tanks daar niet tegenop.