"Jelle bepaalt niet wat belangrijk is en wat niet."

Hij denkt daar zelf duidelijk anders over. Hij kaapt het gesprek en eist alle aandacht. Dat is nou juist wat de activist kenmerkt, de weigering om te blijven praten, vanuit een opvatting dat de zaak waarvoor gestreden wordt enkel gediend wordt door eenzijdig afdwingen. Hij kwam ook een kromme theorie, hij beweerde dat alle grote historische veranderingen hadden plaatsgevonden omdat een bepaalde groep ophield met praten en overging tot drammen, eisen en afdwingen, desnoods met geweld. Dat is een oud-Marxistische gedachte, dat je enkel vooruitgang kunt boeken als je het oude vernietigt, kapotmaakt, sloopt.

Is volgens mij historisch volstrekt onjuist. Er zijn veranderingen die afgedwongen zijn, maar dat zijn meer de uitzonderingen dan de regel. het meeste verandert zonder strijd en niemand kan er precies de vinger op leggen hoe die verandering precies plaatsvindt. En, andersom, veel strijd om verandering wordt in de kiem gesmoord. Ga in China of Noord-Korea of Rusland strijden voor verandering en je wordt terstond opgepakt. Hetzelfde is het geval in Iran. Daar waar strijd wél effectief lijkt te zijn is in die samenlevingen waarin kritiek, waarin het gesprek nou juist wél mogelijk is. Ik durf dan ook de stelling aan dat de activist pas ten tonele verschijnt als de verandering eibenlijk al op gang gekomen is, als de discussie er al lang en breed ligt, en als alle factoren die de verandering teweegbrengen reeds in werking zijn gesteld. De meeste activisten springen op een kar die al rijdt, en die zonder hen ook blijft rijden. Sterker nog, activisme kan als een rem werken juist op die bewegeng die het voorstaat. De activist is zelden de initiator van een maatschappelijke verandering, maar loopt als een van de eersten achter de feiten aan. Daar waar activisme succesvol lijkt is de verandering al in volle gang, activisme is parasitair.