In de categorie JA KOM NOU hebben we vandaag voor u Jelle de Graaf, Nationale Klimaatklever van Extinction Rebellion. Jelle is de hele dag de wet aan het overtreden omdat hij het klimaatprobleem zo zielig vindt voor "vrouwen, mensen van kleur en lhbtq’s". En daar is ie zo trots op: "Op 9 september stonden er 25.000 mensen, héél bijzonder. Iedereen kon zo op- en af lopen, maar nu hebben ze wel die ervaring gehad: de wet overtreden, wat de gevolgen ook zijn, want dit is zo levensbedreigend voor alles en iedereen." Wat de gevolgen ook zijn, aldus Jelle. Nou ja, de gevolgen van de wet overtreden zijn dat de politie je op kan pakken. Moet u eens raden wie heftig verontwaardigd reageert op die gevolgen ja goed geraden het is Jelle de Graaf. "Het deed me meer dan ik wilde toegeven. Ik heb lang rondgelopen met het idee dat ze wéér zouden komen en ik kreeg een tijdje een schrikreactie als ik politie zag." Poe hee. "Een keer van je bed gelicht worden, is dan natuurlijk helemaal niks. Aan de andere kant is het politierepressie en moeten we dat gewoon zo noemen. Doel was niet dat ik het op politiebureau verscheen, het doel was om bang te maken. Uit de rechtszaak bleek dat het ze erom ging de protesten te stoppen of kleiner te maken." Het OM dat probeert dat de wet niet wordt overtreden. Hadden we al ja kom nou gezegd? Ja kom nou.