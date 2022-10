Straks live in het Gelrecondoom, op tv helaas alleen te zien op Videoland waar verder geen moer te beleven valt: Badr Hari vs. Alistair Overeem, hét kickboksgevecht van het jaar 2022. Vorig jaar was Rico vs. Jamal de knokpartij van het jaar en dat mondde uit in een hallucinant bloedbad. Tussenstand tussen Hari en Overeem is 1-1: in 2008 ging Hari gestrekt na een linkerhoek uit de hel en een jaar later nam de Marokkaan revanche met een bombardement, een wervelstorm, die alleen gestopt kon worden door de referee. Even de feiten. Badr (1.98m, 114kg) is misschien wel de allergrootste en allerbeste kickboksknokker aller tijden. Zijn laatste zes wedstrijden echter: knudde. Gebroken vleugel tegen Rico Verhoeven, no contest tegen Hesdy Gerges (dope), gescheurde enkelband tegen Rico II, in elkaar geslagen door Benny, te overmoedig tegen Arek Wrzosek en de rematch tegen de Pool werd afgebroken wegens rellen. Bezit The Golden Boy (37) nog een vleugje van zijn furieuze genialiteit van vroeger, of is hij zijn glans definitief kwijt? Lukt het Badr misschien één keertje om, als hij Alistair in de touwen heeft, met zijn kop te boksen of moet het altijd maar: vooruit vooruit vooruit? Is dat gewoon hoe hij ten onder wil gaan? Is legacy belangrijker dan winnen?

Dan, tegenstander Alistair Overeem (1.93m, 112kg). Een man met een lichaam uit het paradijs. Een wonderpop van klei. Als alle kinderen van de wereld samen één gespierde gozer zouden mogen tekenen, dan was het Alistair. In zijn gloriejaren bij de K1 (2010) was hij simpelweg onverslaanbaar. Als een spin vloog hij door de ring, z'n kansen afwachtend, anticiperend, loerend, extreem dodelijk. Wie tegen Overeem in de ring kwam te staan, stond bij de aanblik van die hemelse torso al met 1-0 achter. Maar dat is 12 jaar geleden en inmiddels is The Reem 42 jaar oud. Dat klopt, 42, en de laatste 10 jaar hield hij zich voornamelijk bezig met MMA. Hoe verloopt voor hem de overstap naar het kickboksen? Is hij nog bestand tegen het brute geweld van Badr Hari? Hoe hard is zijn kin?

Main card begint om 20.00 uur, met straks ook nog de prins van het kickboksen Levi Rigters tegen up and coming sloopkogel Tariq Osaro, alsook Maslobojev vs. Khbabez in de light heavyweight. Badr vs. Alistair vermoedelijk ergens rond 22.30 uur. UPDATES VOLGEN HIERONDER.