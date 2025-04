Het is 19 juli 2026 in New Jersey. Het gigantische MetLife Stadium is het decor van de WK-finale tussen Nederland en Frankrijk. De formidabele defensie van Nederland bestaat uit Nathan Aké, Virgil van Dijk, Jurriën Timber en... Wouter Goes, die de geschorste Stefan de Vrij vervangt. Het wordt een wedstrijd om nooit te vergeten voor de speler van AZ. Wouter Goes breekt opzettelijk het been van Kylian Mbappé, scheurt de enkelbanden van Ousmane Dembélé, spuugt Didier Deschamps in het gezicht en neukt de vrouw van Ronald Koeman. In de laatste minuut kopt hij op aangeven van Cody Gakpo de 1-0 binnen. NEDERLAND IS WERELDKAMPIOEN. Het land is in extase. Woonboten zinken, het Leidseplein ontploft, de Coolsingel stroomt vol. Live op televisie voor het oog van miljoenen kijkers onthoofdt Wouter Goes een haan om de nederlaag van het Franse voetbalelftal te vieren.