Er zijn pedofielen in de gevangenis met een betere reputatie dan 'de Nederlanders' op Mallorca. Na de kopschopkakkers was er vorige week een knakker die vanuit een rolstoel een Duitser van zijn portemonnee beroofde. En nu lezen wij in het gezaghebbende Majorca Daily Bulletin ('the only English language daily newspaper in Spain serving residents and tourists who live in the Balearic Islands') dat er afgelopen zondag een Nederlandse rapper op het eiland is gearresteerd op verdenking van verkrachting.

"On Sunday, the National Police arrested a Dutch rapper, who is accused of raping a Dutch woman at a hotel in Playa de Palma. The woman and a friend went to a club in Playa de Palma where the rapper was performing; he is said to be well known in the Netherlands. After the concert ended, the two women met the rapper and took photos. He suggested to one of them that they should go to his hotel. She agreed. The woman says that she had consensual relations with him, but that when she wanted him to stop, he refused. He then asked her if she had recorded him with her phone. She denied having used the phone. Nevertheless, he threw her bag out of the hotel room window. Some time later, she went to the police. Around 7am on Sunday morning, officers from the National Police and from the Palma force went to the hotel and arrested him."

De Grote Vraag is: wie is die rapper dan? Afgelopen zaterdag trad rapper Yssi SB op in Club NL, maar twee dagen geleden plaatste hij nog een video op TikTok. Een dag eerder trad Mula B op in dezelfde club, maar voor zijn show van komende donderdag zijn nog kaarten te koop.