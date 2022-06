Met enig schaamroze op de kaken moeten we bekennen dat er een slordige fout geslopen is in de strandreportage van vrijdagavond. Het lijkt er op dat we waren afgeleid, maar oplettende lezers houden ons gelukkig via diverse kanalen op het rechte pad. In het topic GeenStijl Andere Tijden - Beach Boobies 1985.vhs zijn we te snel uit gegaan van het jaartal dat de bron vermeldt. Nader onderzoek - door reaguurders - leidt namelijk tot onmiskenbare sporen van de jaren '90. Het was niet de Vis van Floor die het weggaf, die staat er al sinds 1926. Naar de badmode van die tijd moet je ons niet vragen en de non-descripte reggae en house die her en der te horen is, kan ook van na 1985 te zijn. Maar de grootste bewijzen zijn het Hi-logo op het strandtennis-batje op de helft van de video: dat merk is pas in 1996 gelanceerd. Aan het einde van de video hoor je tevens het suikerzoete popliedje 'Wishes' van Human Nature, dat stamt uit 1997. Dus: we staan bij dezen gecorrigeerd, want we moeten zuiver & feitelijk blijven als we het groeiende vertrouwen in GeenStijl verder willen doortrekken. Dus dank voor uw historische opmerkzaamheid! Bronmateriaal na de breek.

Vis van Floor. Sinds 1926

Bewijsstuk Hi

Hier hoor je een liedje uit 1997

Hoe oud is dit logo, weet iemand dat?

(Her)kent iemand deze gele beer?

Datum op krant helaas net niet leesbaar