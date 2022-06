Dit gaat de server niet trekken maar dan komt u later maar eens terug. Want weet u wanneer het óók warm was? IN 1985! Toen liep het hele land uit naar het strand van Zandvoort en waren er nog geen telefoons, of andere dwingende culturele verschijnselen, dus waande iedereen zich onbespied. Al moet de maker van bovenstaande Beach Boobie Compilatie voor iedereen zichtbaar zijn geweest, want in die tijd was een camera nog zo groot als een ijskast. Maar iedereen geeft consent aan de camera, want dit kon toen nog. Ook opvallend: bijna geen tattoos! Enfin we kunnen wel een heleboel faux-filosofische beschouwingen een historische context proberen te duiden maar u was al lang gestopt met lezen want hoera BOOBIES \0/ maar goed zo hebben we de jaarlijkse topless-discussie ook weer gehad. IJsje?

2021 vraagt zich af waarom het in 1985 wel kon

Pardon?