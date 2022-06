Hooooeraaaaa111111. Voor het vijfde jaar op rij scoort GeenStijl weer prach-tige rapportcijfers bij het autofellatiodocje van die sigarenzuigers bij het Commissariaat voor de Media. Die zijn het hele jaar bezig met het duurder maken van boeken en dan 1x per jaar laten ze zich omkopen door John de Mol en een roedel Belgen. Nou, het volk heeft gesproken! Wij van de GeenStijls gingen in het vertrouwen van demense van een 4,8 naar een 5,0! En zo is GeenStijl HET ENIGE NIEUWSMERK MET EEN STIJGING IN VERTROUWEN. De NOS ging bijvoorbeeld stevig achteruit door allerlei nep- en non-nieuws, BNR zakte flink want die verzinnen zelf gewoon non-nieuws, die van de Jopie mogen niet eens meedoen omdat ze zo ontiegelijk veel nepnieuws verspreiden en het rapportcijfer van de Linda is al helemaaaaaaal schandalig - en dat terwijl Linda het enige medium is dat Linda de Mol nog vertrouwt. Dat zegt genoeg, over zowel Linda de Mol als haar broddelblad Linda. Nee, dan GeenStijl. Met eerlijke, objectieve en onafhankelijke berichtgeving het ENIGE NIEUWSMERK IN NEDERLAND, we doen dit nogmaals in hoofdletters, DAT IS GESTEGEN IN VERTROUWEN. Niet, zoals alle andere nieuwsmerken in Nederland, gedaald in vertrouwen. Of zoals een enkeling misschien gelijk gebleven in vertrouwen. Maar u weet ook: stilstand is achteruitgang. Niet gedaald, niet gelijkgebleven, maar gestegen. Als u ook zo veel waarde hecht aan vertrouwen en dan vooral een stijging in vertrouwen, dan kunt u HIER uw steentje bijdragen aan betrouwbare media, en dan in het bijzonder aan het énige nieuwsmerk in Nederland dat is gestegen in vertrouwen. En verder wat hier staat.

Ziet u ooit een sticker met 'GeenStijl = fakenews'? Nee nou dan

