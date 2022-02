OK. Wat is er gebeurt.

In 2020 hebben ze op het RIVM een aantal scenario's bekeken. Daarover hebben ze uitgebreid gemaild. Een van de scenario's was een catastrofale impact. Er zal ongetwijfeld ook een scenario geweest zijn waarbij C als een griepje was. De uitwerking van al die scenario's is niet gedeeld met de pers; daar is alleen het toen meest waarschijnlijk lijkende scenario gedeeld.

Wat zegt de NOS: Het is gek dat het management van het RIVM volkomen overvallen werd door het corona virus. Ze hebben nota bene vlak ervoor ook het echte catastrofale scenario bekeken.

Wat zegt Abels: Lariekoek; de scenario's zijn voor iedereen beschikbaar.

Wat Abels zegt klopt, als je met "voor iedereen beschikbaar" bedoelt in de kelder, met een zaklamp, zonder trap onderin een hangmappenkast in een afgesloten toilet met een waarschuwingsbord "Pas op voor het luipaard". Daarnaast geeft het feit dat de scenario's er zijn alleen maar aan dat het management van het RIVM niet overvallen zou moeten zijn door het coronavirus, dus is het statement van de NOS weer waar en geen lariekoek.

Mijn conclusie: Paul Abels is een domme man.

NCTV, die kennen we van het afluisteren van burgers, toch?