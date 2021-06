De enige reden dat een NOS bovenaan staat is omdat het een vertrouwd merk is, "het is van de NOS dus dat zal wel goed zijn". Beetje er vanuit gaan dat de hagelslag van De Ruijter de lekkerste is, juist omdát het van De Ruijter is. Terwijl men de hagelslag van de Lidl, die misschien wel veel beter is, nog nooit geproefd heeft.

Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde voor GS helaas, veel mensen die deze site een slecht cijfer geven omdát het GS is. En waarschijnlijk hebben ze zich hier nog nooit in een artikel verdiept en oordeelt men vanuit het onderbuikgevoel. Datzelfde onderbuikgevoel wat je bij andere onderwerpen weer niet mag gebruiken, want dat is weer zo populistisch. Maar gelukkig geeft de redactie hier geen vliegende fuk om, ga zo door GS!