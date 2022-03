Dat het vliegtuig van Lavrov weer is omgekeerd, kan ook hiermee te maken hebben:

China has further turned its back on Vladimir Putin today, pledging to support Ukraine economically and praising the country's 'unity' in the face of Russian attacks.

Fan Xianrong, Beijing's ambassador, said China 'will never attack Ukraine and will 'respect the path chosen by Ukrainians' in what reads as a flat-out rejection of Putin's desire to unite the ex-Soviet nation with Russia.

Misschien is Lavrov wel verteld dat er in China niets voor hem te halen valt momenteel.