Weet u nog, die eerste 34 dagen waarin we letterlijk elk Chinees filmpje in onze videospeler vereeuwigden? Hier dag 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 33 en 34 voor de liefhebber. Nu vallen ons in retrospect twee dingen op:

- In China vielen aan de lopende band mensen om op straat. En gezien de witte lakens, soms zelfs dood.

- We zijn er bovenop blijven zitten, maar deze beelden hebben we dus écht alleen vanuit China gezien.

- (Inderdaad, dit is inductie, geen deductie. Dat we het nooit hebben zien gebeuren betekent niet dat het niet gebeurd is. Dergelijke beelden uit andere landen zijn dus van harte welkom.)

Dan rijst de vraag: hoe kan dit? Het saaiste scheermes ter wereld - Ockham's razor - stelt dat je altijd voor de verklaring met de minste aannames en entiteiten moet gaan. En dan komen we ongeveer hierop uit: het arbeidsethos in China neemt geen gevangenen. Voor jou 1,4 miljard anderen en als je niet op komt dagen ben je je baan kwijt. Dus mensen sterven liever in het harnas of onderweg naar kantoor/huis dan het thuis even boven de stoompan uit te zitten.

GeenStijl's razor daarentegen, stelt dat je juist zoveel mogelijk aannames en entiteiten moet betrekken en reaguurders daarna in de onderstaande poll laat beslissen wat de waarheid is.

Onze these: Wat we in China zagen is een ander virus. China gaf de rest van de wereld een genome sequence van een parallel, natuurlijk ontstaan nieuw griepje om het virus te kunnen diagnostiseren. Dit teneinde de ernst van de crisis in eigen land te verdoezelen, en zichzelf vrij te pleiten van aansprakelijkheid mocht het oorspronkelijke dodelijkere virus toch buiten China om zich heen grijpen. Óf natuurlijk deze reserve-theorie dat vroege dementie van de hele wereld het einddoel is en dat alleen het Chinese vaccin dat in China gebruikt wordt hier tegen beschermt. Maar die theorie hadden jullie al tot waarheid uitgeroepen.

