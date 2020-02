Mondkapjes natuurlijk HIER te verkrijgen! Alright, even voor de goede orde. De landen waarvan we de officiële cijfers keihard niet geloven zijn China, Iran en Indonesië. Laatstgenoemde land met 264 miljoen inwoners houdt nog altijd vol 0 besmettingen te hebben. Iran zegt 139 besmettingen te hebben, ondanks dat zelfs de deputy gezondheidsminister en een parlementslid zichtbaar besmet was en Iraniërs het virus al naar Irak, UEA, Afghanistan, Koeweit en zelfs Canada hebben verspreid. Daarbij hield een Iraans parlementslid eergister al vol dat er al 50 doden waren gevallen, en schat een eergister verschenen non-peer reviewed studie uit Canada dat er toen in werkelijkheid 18,000 besmettingen waren.

Maar goed, dichter bij huis dan. Want ook Griekenland, bekend van chronisch overvolle EU-brondocument-kampen, is gevallen. Een 38-jarige vrouw uit Thessaloniki die onlangs terugkeerde uit Noord-Italië, heeft het te pakken. In Italië gaat het namelijk ook onverminderd slecht. 374 besmettingen waarvan 19 in serious toestand en 12 doden. Maar ze zijn nog geen Zuid-Korea, daar staat de teller inmiddels op 1,261 besmettingen waarvan 13 serious en 5 in kritieke toestand, en 12 doden. Die cijfers doen concluderen dat de kill rate in Italië 3,3 keer zo hoog is. Duitsland, het VK en Frankrijk tellen respectievelijk 19, 13 en 17 besmettingen, de enige twee doden vielen in Frankrijk.

Nederland is vooralsnog de last man standing want alle buurlanden zijn ZIEK. Nederland ons Vaderland nog niet, en het RIVM benadrukt hun beleidslijn dat er alleen besmettingen plaats kunnen vinden als een drager symptomen vertoont. De besmette Duitsers is "in het weekend van 8 en 9 februari in Limburg is geweest. Dat is een ruim een week eerder dan de klachten in Duitsland zijn ontstaan. Tijdens dit verblijf in Nederland was hij niet ziek en niet besmettelijk. Daarmee is de noodzaak voor verder contactonderzoek voor dit verblijf in Nederland komen te vervallen." Dit terwijl er wel degelijk gevallen zijn van a-symptomatische besmettingen bekend zijn. Ook de directeur van het Amerikaanse RIVM zegt wél rekening te houden met overdracht zonder dat de drager symptomen vertoont.

In ground zero China staat het aantal besmettingen op 78,064, het aantal vermoede besmettingen op 2,491 en het dodental op 2,715. Bijna alle doden vielen in Wuhans province Hubei, en van alle besmettingen wonen er 65,187 in Hubei.