Maar goed, voor de vorm toch nog even de officiële cijfers: 71,811 bevestigde besmettingen, 7,264 vermoede besmettingen en 11,311 herstelde patiënten. 760 miljoen Chinezen leven in lockdown, dat is inmiddels dus de helft van de Chinese bevolking. Het dodental staat nu op 1,775, waarmee het Coronavirus in slechts zes weken meer slachtoffers heeft gemaakt dan SARS (774) én MERS (858) tezamen. En nogmaals, dat zijn slechts de officiële cijfers. Dr. Neil Ferguson van The MRC London Institute of Medical Sciences roept in ieder geval al vanaf het begin. Op 5 februari zei hij dat "probably less than 10% of all infection in China ar being detected at the current time." Of 12 februari was hij nog pessimistischer, "I think the case numbers are the tip of the iceberg, particularly in China where they're detecting probably 5% of the cases," wat zou betekenen dat het werkelijke aantal 20 maal zo hoog ligt. De president van de Chinese Academy of Medical Sciences zei afgelopen woensdag over hun diagnostische test dat "The accuracy rate of the test is only 30 to 50 per cent". En herinnert u zich dan even dit filmpje van een vrouwelijke arts uit Wuhan, die ook nog eens zegt dat de ziekenhuizen veel te weinig tests hebben om iedereen te diagnosticeren.

Dan nog een probleem. Een non-peer reviewed studie op 9 februari gepubliceerd door Zhong Nanshan, de epidemioloog die in 2003 SARS ontdekte, claimt dat het Coronavirus een incubatietijd van 24 dagen heeft, in plaats van de veronderstelde 14 dagen die nu als beleidsanker dient en de duur van quarantaines bepaalt. Het mogelijke gelijk in de echte wereld van deze studie is nu wellicht aangetoond. Een student die binnen China van Wuhan naar Guangzhou reisde zat 15 dagen in quarantaine, maar ontwikkelde pas 6 dagen later symptomen en werd vervolgens positief getest op het Coronavirus.

Nog zoiets dan. Want het RIVM zegt nog altijd dat mensen die geen symptomen vertonen géén andere mensen kunnen besmetten. Maar volgens een stellig parafraserende CNN zegt de directeur van het Amerikaanse RIVM (CDC) dat dit wél het geval is. "Novel coronavirus can be spread by people who aren’t exhibiting symptoms, CDC director says", koppen ze, op basis van dit letterlijke citaat dat we niet heel goed begrijpen: "There’s been good communication with our colleagues to confirm asymptomatic infection, to confirm asymptomatic transmission, to be able to get a better handle on the clinical spectrum of illness in China. What we don’t know though is how much of the asymptomatic cases are driving transmission."

Ohja, nog even over dat cruiseschip The Diamond Princess voor de kust van Japan met 5 gewone Nederlanders aan boord. Op 5 februari waren er tien bevestigde besmettingen, vandaag twaalf dagen later zijn dat er 456. Op cruiseschip Westerdam dat onlangs in Cambodja aanmeerde zaten ongeveer 90 Nederlanders. Oorspronkelijk vertoonden geen van de 800 bemanningsleden en 1455 passagiers symptomen, waarop de Nederlanders via Singapore geleidelijk terugvlogen naar Nederland. Later bleek dat er tóch een Corona-besmetting aan boord van het schip was, de 83-jarige Amerikaanse ligt in stabiele toestand in een ziekenhuis in Maleisië.

Bronnen van de boven- en onderstaande filmpjes hier, hier, hier, hier en hier.

Room Service