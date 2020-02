Maar voor de vorm toch eerst even de officiële cijfers. 28,350 besmettingen, 565 doden, 24,702 vermoede besmettingen en 1,382 herstelden. Maandag belichtten we dat crematoria veel harder lijken te draaien dan het officiële dodental verklaart, gister zagen we hoe lijken zich in wacht- en behandelruimtes van ziekenhuizen opstapelen, en hoorden we een vrouwelijke arts vertellen dat alles in werkelijkheid veel erger is dan de overheid doet geloven. Heetste nieuwtje op moment van schrijven is dat de 34-jarige Chinese arts Li Wenliang - op 30 december een van de eerste Corona-klokkenluiders - vandaag zelf aan het virus is overleden. Op 3 januari kreeg hij op het politiebureau een berisping wegens "spreading rumors online" en "severely disrupting social order".

Wat ook hard gaat op de socials en in de tabloids is een uitgeschreven telefonisch 'interview' met een vermeende crematoriummedewerker uit Wuhan. De bron is een Engelse vertaling in The Epoch Times, het oorspronkelijke interview verscheen op de Chineestalige Epoch Times. Het sterk anti-communistische mediamerk heeft een vrij discutabele reputatie, dus het zou zomaar kunnen zijn dat ze daadwerkelijk een heel interview uit de duim gezogen hebben om China's overheid zwart te maken/in verlegenheid te brengen. Maar met al die slagen om de arm, hier toch een paar citaten, want het sluit toch wel erg aan op eerdere bevindingen over overwerkte crematoria, dus dan maar even deze openlijke confirmation bias: "Since Jan. 28, 90 percent of our employees are working 24/7... we couldn’t go back home. (...) We need to pick up bodies when they [hospitals, communities, or family members of the deceased] call us. Every day, we need at least 100 body bags. (...) Almost all staff at each funeral home in Wuhan are fully equipped, and all Wuhan cremation chambers are working 24 hours."

In bovenstaande videocompilatie weer een lach en een traan, maar vooral veel tranen. Eerste filmpje is deze gevallen strijder die uit z'n huis gedragen wordt. Daarna nog zo'n strijder, en dan nog een, allemaal thuis overleden. Vervolgens wordt hier nog een makker gereanimeerd, en lijkt u vanaf 50 seconden te zien hoe zo'n 25 gele vuilniszakken (met gebruikte mondkapjes?) in dezelfde lobby staat. En dan hier nog een gevallen strijder, ditmaal op straat. Tijd om de gevallen strijders achter ons te laten, en deze twee nieuwe ontsmettingsfilmpjes te bekijken. We weten nog altijd niet waar ze nou precies mee sproeien, maar het zou menig dansvloer sieren. Vervolgens even een nieuw speeltje, want naast Half-Life 2 drones met luidsprekers hebben ze nu ook Half-Life 2 drones met luidsprekers én ingebouwde thermometer. Dan nog even een filmpje van het nieuwe apotheken, waarna we eindelijk weer even mogen lachen, en wel om kerstboom- en dinopakken als Hazmat suits. Nog een aantal filmpjes en foto's na de breek!



INSTANT WTF UPDATE: De 34-jarige arts is tóch niet dood. Hij is wel "critically ill, the hospital treating him says. State media earlier said he had died."

