Maar voor de vorm toch eerst even de officiële cijfers. 31,523 besmettingen, 638 doden, 26,359 vermoede besmettingen en 1,764 herstelden. Ten eerste even voor de duidelijkheid. Die klokkenluider-arts Li Wenliang van 34 jaar die eerst was overleden aan het Coronavirus, maar daarna ineens weer leefde, is toch wel overleden aan het Coronavirus. Zie eerbetonen hier, hier, hier en hier. In de bovenstaande videocompilatie du jour, vooral een hoop hardhandigheid van de politie. De context is niet altijd even duidelijk, maar de arrestanten lijken vaak geen mondkapje te dragen.

Eerste filmpje is deze doodgewone politiepatrouille. Vervolgens dit bepaald bevreemdende filmpje waarin twee mensen in een soort piepkleine quarantaine-box achterop een pick-up truck worden afgevoerd. Na het sluiten van de deur lijk je de vrouw nog te horen gillen, maar de context is verder onduidelijk. Er is relatief veel verkeer op straat, dus er is wel een kans dat het eigenlijk een oud filmpje is, maar we wilden toch even aan u voorleggen. Daarna deze vrouw die op de grond gewerkt en afgevoerd wordt. En als afsluiter deze vrouw die uit haar auto gesleurd wordt en in een politiebusje verdwijnt.

Gister berichtten we al over het gebruik van drones met luidspreker én warmtecamera, maar vandaag vonden we onderstaand wat meer uitgebreide beelden van hun gebruik. In het filmpje na de breek een ondertitelde rondleiding door een van de vele vele quarantaine-centra (foto's) die woensdag toegelicht zijn door China's vicepremier mevrouw Sun Chunlan. "The city and country face “wartime conditions. There must be no deserters, or they will be nailed to the pillar of historical shame forever." Ferme taal, maar de kwaliteit van die quarantaines krijgt nogal wat kritiek. Er zouden bijna geen artsen zijn, de sanitaire voorzieningen zijn ondermaats en daarmee riskant, patiënten liggen te dicht op elkaar en zuurst/beademingsapparatuur is "seriously lacking". Maar goed, morgen weekend, en in het weekend is alles beter. De oorspronkelijke bron van het virus lijkt trouwens de miereneter, wat echt machtig mooie dieren zijn. "China’s official Xinhua news agency reported that the genome sequence of the novel coronavirus strain separated from pangolins in the study was 99% identical to that from infected people. It said the research had found pangolins - the world’s only scaly mammals - to be “the most likely intermediate host.”"

