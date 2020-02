Maar goed, de vorm toch nog even de officiële cijfers: gister 60,358 besmettingen, vandaag zijn dit er 64,460. Gister waren er 1,370 doden, vandaag 1,384. De teller voor vermoede besmettingen stond gister op 13,435, vandaag zijn dit er 10,109. Het aantal herstelden staat inmiddels op 7,171. Vandaag liet China's National Health Commission weten dat 1,716 medici besmet zijn geraakt, zes van hen zijn inmiddels overleden. Hebben we dat ook weer gehad, dus nu even een update over de grootste brandhaard buiten China, namelijk Singapore. Daar staat het aantal bevestigde besmettingen inmiddels op 67. Het landje wordt in tegenstelling geprezen om hun transparantie inzake het virus.

Dan even de videomontages du jour. Eerst bovenstaand dit bepaald bevreemdende filmpje. U herinnert zich de filmpjes waarin vermoedelijke patiënten door de politie in hun eigen huizen gebarricadeerd werden. In het bovenstaande filmpje lijkt ongeveer het tegenovergestelde aan de hand te zijn, en breken Hazmat-makkers een deur open om vervolgens een man op leeftijd zonder mondkapje aan te treffen.

Dan onderstaand nog een montage met de gebruikelijke lach en traan. We vonden het muziekje in dit vrolijke dans-zusterfilmpje van gister al wat Midden-Oosters aan doen, en vandaag leerden we door het eerste filmpje onderstaand dat deze zusters waarschijnlijk uit Xinjiang Uygur Autonomous Region komen, en dus waarschijnlijk islamitisch zijn. Ook in het tweede filmpje wordt er weer goed gestampt. Dan hebben we genoeg gelachen en is het tijd voor deze hardhandige arrestatie, waarbij er uiteindelijk twee man in een politiebusje verdwijnen. Vervolgens wordt deze dame meegenomen door de mondkappolitie, en laat deze dame zien dat er geen probleem zo groot is dat je geen strootje meer op kunt steken. Dan schakelen we over naar deze gevallen strijder, en vervolgens naar deze lijkenwagen tijdens een rondje Wuhan.

Chinese bekendheid turned burgerjournalist Chen Qiushi is inmiddels 8 volledige dagen vermist, en je vraagt je af of we die ooit nog terugzien.

