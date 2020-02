Maar goed, de vorm toch nog even de officiële cijfers: gister waren er 45,204 besmettingen, vandaag zijn dit er 60,358. Gister waren er 1,117 doden, vandaag zijn dat er 1,370. Die spikes van 15,154 en 253 zijn de grootste stijging in het dodental en aantal besmettingen in één dag tot nu toe, en zou verklaard worden door een verandering in het Chinese diagnose-proces. NOS-correspondent: "Eerst werd een besmetting alleen op basis van een positieve uitslag bij een test vastgesteld, maar nu gaat het op basis van ernstige symptomen. Ook CT-scans en de reishistorie van patiënten worden gebruikt om de diagnose te stellen. Dat geeft dokters de ruimte om patiënten in een eerder stadium te behandelen." Echter, deze nieuwe criteria zijn alleen van kracht in provincie Hubei, wat het volgen van een algehele trend vanaf nu dus nagenoeg onmogelijk maakt. Het aantal vermoede besmettingen daalt verder van 16,067 gisteren, tot 13,435 vandaag. Mogelijk wordt die mindering verklaard door het aantal vermoede besmettingen dat met de nieuwe definitie ineens tot bevestigde besmetting gerekend wordt.

Op cruiseschip Diamond Princess voor de Japanse kust met 5 gewone Nederlanders aan boord gaat het ook niet al te best trouwens. Sinds gister hebben de 3700 passagiers er weer 44 nieuwe bevestigde besmettingen bij, en staat het totaal nu op 219. De meest recente en tot nu toe grootste studie naar de infection rate op "4,021 laboratory confirmed cases" geeft het virus een R0 ~3,77. Dat wil zeggen dat elk besmet persoon ongeveer 3,77 andere personen besmet. Zoals bijna elke studie naar de R0 is ook deze non-peer reviewed. Enkel deze studie in The Lancet op 31 januari was dit wel, en schatte een R0 ~2,68. Maar die studie gebruikte geen eigen klinische populatie, ze baseerden zich op verzamelde open source cijfers.

Maar goed, nog even de bovenstaande beeldmontage du jour. Eerst beelden uit DE HEL, want zo klinkt het dus op cruiseschip Diamond Princess waarbij de omroepster er de goede moed in houdt en u wijst op alle beschikbare entertainment, bijvoorbeeld een cursus servet-vouwen. Vervolgens nog meer entertainment, want er wordt ook nog gedanst door de zusters in Hubei! Erg lekker deuntje ook. Dan hebben we wel weer genoeg gelachen kijken we even naar dit nieuwe sproei-mobiel, vervolgens naar het nieuwe werken, afgesloten met deze rotary wing fly-over. Verder op de socials ook weer veel hardhandige aanhoudingen, zie bijvoorbeeld de tijdlijn hier, en lijken er ook veel brandjes te zijn.

Ondertussen is vooraanstaande burgerjournalist Chen Qiushi inmiddels al 7 dagen vermist, dus dan weet je zeker dat hij ergens in een communistische kerker iets minder gelijk dan anderen ligt te zijn.

