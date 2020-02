In bovenstaande montage eerst dit (vooralsnog ongeverifieërde) verdrietige voorval waarbij een dame in een flat naar verluidt opgehaald wordt om in quarantaine geplaatst te worden, via het raam aan de politie probeert te ontsnappen, maar vervolgens haar dood tegemoet valt - allereerste bron hier. Daarna een man die naar verluidt per auto uit een quarantaine breekt, afgesloten met deze kikvors-makker die Wuhan maar gewoon uitzwemt.

Maar goed, de vorm toch nog even de officiële cijfers: 40,573 besmettingen, 910 doden en het aantal vermoede besmettingen is van gedaald (?) van 27,657 op 8 februari naar 23,589 vandaag, het zal. Het aantal herstelden staat op 3,517.

En laten we het dan meteen maar even over de mogelijke totstandkoming van die officiële cijfers hebben. Want we leerden zojuist namelijk dat de Chinese overheid "bevestigde besmettingen" al vanaf 7 februari niet meer als zodanig meetelt als deze gevallen geen symptomen vertonen. Dat drukt het totaal natuurlijk lekker. Daarbij merkte een Redditor op dat de de cijfers van bevestigde besmettingen en doden deze kwadratische formule lijken te volgen. Een interessante gedachte, al zou je wel denken dat de Chinezen dan niet zó achteloos zijn hun data zonder enige noise in de data naar buiten brengen en verwachten dat niemand er een formule achter ziet. Óf het zijn gewoon wel de echte cijfers en de epidemie ontwikkelt zich daadwerkelijk zo, maar dat geloven we niet want de crematoria werken harder dan het personeel aan kan en de lijken stapelden zich op in operatie- en wachtkamers.

Trouwens, de man die dus filmde dat er acht lijken in een busje lagen en vervolgens live vastlegde hoe er iemand stierf in het ziekenhuis, is vandaag gearresteerd. Het lot van de andere, nog bekendere, burgerjournalist Chen Qiushi is trouwens nog onzekerder, want hij is vanaf 6 februari gewoon VERMIST. We zagen hem op GS even voorbij komen toen hij een in een ziekenhuis een overleden bejaarde man in zijn rolstoel filmde, en het voorval daarna van commentaar voorzag (1:41).

Maar goed, nog een bepaald brisante noemenswaardigheid die sinds dit weekend rond gaat, en we lekker niet dood gaan checken, omdat we het toch allemaal niet snappen en dus maar gewoon aan u voorleggen. Twitteraccount I N T E L W A V E meldde dat op 8 en 9 februari de concentratie zwaveldioxide vlak buiten Wuhan buiten elke proportie was, hoger zelfs dan waar ook ter wereld. Bij het verbranden van organisch materiaal komt o.a. zwaveldioxide vrij, dus u snapt de opwinding wel. Een gebruiker zei vervolgens het exacte uitstootpunt te hebben gevonden, waarna weer een andere gebruiker deze grids in Google Earth tevoorschijn toverde, en een verlaten industrieterrein in vroege ontwikkeling lijkt te tonen. En toen was dus de vraag: WORDEN HIER MASSAAL LIJKEN VERBRAND OMDAT DE CREMATORIA HET ALLEMAAL NIET AAN KUNNEN, NOU????? Om het dan maar in stijl af te toppen nog even deze vermeende Chinese labtechneut die aan gerenommeerde vakpublicatie 4chan zegt te schatten dat er in dat nieuwe spoed-ziekenhuis dat in 10 dagen gebouwd was per dag tussen de 200 en 400 doden vallen.

Weet u trouwens nog, dat cruiseschip dat met 3700 passagiers inclusief 3 gewone Nederlanders voor de Japanse kust ronddobbert, dat op 5 februari 10 bevestigde besmettingen had? Vijf dagen later zijn dat vandaag dus 135 besmettingen, en dat geeft toch te denken. Nog een paar belangrijke cijferfeitjes: van alle patiënten is de leeftijdsmediaan 47. 41.9% is vrouw. De incubatietijds-mediaan is 3 dagen, maar varieert tussen de 0 en 24 dagen. 87% van de patiënten had koorts, 67.7% hoestte. Veel meer beeld & geluid na de breek!

Geen muren maar bruggen geintje las het hele portiek maar dicht

In de bovenstaande montage van het betere las- en stutwerk, deze knapen die een portiek afgrendelen, hier hoe zo'n dichtgelaste wijk eruit ziet, afgesloten met dit portiek dat nooit meer hetzelfde zal zijn.

Nog meer lassies

De menselijke maat

Bovenstaand een lofzang op de menselijke maat, beginnend met deze nieuwe beelden van luidspreker-droners, gevolgd door deze zuster op wielen die uw maaltijd komt. Dan even deze intens verdrietige dame op een balkon in thuis-quarantaine die huilt dat "My husband is dying! Help! Can somebody come? Help! Sorry, I don’t want to harass you, but I really don’t know what to do who can help?" Afgesloten met de eenpartijstaat in actie, waarin de autoriteiten van een gehele studentenflat de meubels en interieur over de railing gooien, omdat het een nieuwe quarnantaine-centrum moet worden.

Ondertiteld: een besmette longarts uit Wuhan doet zijn verhaal

Lijkt ons en fijne baas, beterschap doc. Hopelijk vergaat het je beter dan die 34-jarige arts die het niet redde.

"Prepare to get fucked by the long dick of the law"

Ja, en dan weer gewoon een hele rits aan videos van mensen die opgepakt worden. Filmpje opent met deze chaos. Vervolgens deze doodenge knock in the night. En dan meer ellende hier, hier, hier, hier, hier en hier. Het is onduidelijk wat het bloederige filmpje op het einde nu precies toont, maar volgens de ongevrifieerde bron betreft het een incident bij een wegversperring.

Tegen de White Walkers

Mooi, is de boel

Spray 'n Pay