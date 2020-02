Bovenstaand Irans deputy health minister Iraj Harirchi (links) gister tijdens een persco terwijl hij het land vertelt dat alles onder controle is. Zijn besmetting is inmiddels bevestigd en het is wachten op de symptomen van alle journalisten en ambtenaren die hij afgelopen dagen te woord heeft gestaan.

Maar jongens, we vinden het nu echt niet grappig meer want Utrechtse ijszaak Roberto Gelato heeft zijn jaarlijkse openingsfeestje afgelast. Ook zitten er zo'n 1000 vakantiegangers in quarantaine in een hotel op Tenerife (214 HORRORFOTO's). Volgens een TUI-woordvoerdster kan "bevestigen dat TUI ongeveer 200 klanten in het hotel uit verschillende landen heeft, waaronder 6 Nederlanders". MinBuza zoekt ondertussen uit hoeveel Nederlanders er in totaal verblijven.

Ondertussen hebben Oostenrijk en Croatië vandaag ook hun eerste gevallen. Twee 24-jarige Italianen uit Lombardije testten in Tirol positief op het virus. Volgens Kroatiës publieke omroep HRT is er 1 bevestigde besmetting en liggen er in totaal 9 Kroatische werknemers uit een Italiaanse fabriek ter observatie in een ziekenhuis te Rijeka. Hun testuitslagen werden rond 15:00 vandaag verwacht.

Italië

Op moment van schrijven staat het aantal bevestigde besmettingen op 322. Gister waren dit er nog 226 en afgelopen vrijdag nog 20. Inmiddels zijn er 10 doden en 1 herstelde. Het virus trekt al iets verder zuidwaarts, want in Florence en zelfs Palermo (Sicilië) zijn besmettingen bevestigd.

Zuid-Korea

977 bevestigde besmettingen. Gister waren dit er nog 833 en afgelopen woensdag nog 51. Er vielen 10 doden en 1 persoon herstelde.



Iran

Verspreidt niet langer alleen een sjiitische invloedsfeer. Ondanks dat zelfs de deputy gezondheidsminister het virus heeft en Iraniërs het virus al naar Irak, UEA, Afghanistan, Koeweit en zelfs Canada hebben verspreid, zijn er in heel Iran in totaal maar 95 officiële besmettingen. Nou, het zal. Laten we niet vergeten dat een Iraans parlementslid gister al volhield dat er al 50 doden waren gevallen. Officieel staat het aantal Iraanse doden nu op 15.

Harvard professor in de epidemiologie Marc Lipsitch trok gister voor de tweede keer in 10 dagen de stoute schoenen aan, en beweerde net als twee weken terug in de WSJ nu in The Atlantic dat "within the coming year, some 40 to 70 percent of people around the world will be infected with the virus that causes COVID-19. It’s likely that many will have mild disease, or may be asymptomatic." Dat u het weet. Tot die gelukkige 30% blijven behoren? Check dan deze tips.

UPDATE: CORONAVIRUS OP 20 KM VAN ROERMOND. KOMT HEEL DICHTBIJ NU

Ah, schuld van de grote en kleine Satan