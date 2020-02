De grootste slachtoffers van dit drama zijn natuurlijk de Nederlandse consument en de beurzen, maar Italië, Iran en Zuid-Korea hebben het ook niet makkelijk.

Italië

226 bevestigde besmettingen. Dat waren er afgelopen vrijdag nog 20. 4 doden, 2 herstelden.

Hoofd van Dipartimento Protezione Civile gaf vandaag in een persco aan dat Italiës patient zero nog altijd niet gevonden is, waardoor en dat maakte het moeilijk "nieuwe besmettingen te voorspellen." Zo'n 12 stadjes liggen zijn afgegrendeld, waarmee ongeveer 50.000 Salvini's nu in lockdown leven. Oostenrijk hield gister vier uur lang een trein naar het Noorden staande bij de Brennerpas op verdenking van twee besmettingen aan boord. Na twee negatieve testresultaten mocht-ie verder. Er verschijnen meerdere filmpjes van lege supermarkten in Milan, elders in Noord-Italië en runs op boodschappen.

Zuid-Korea

833 bevestigde besmettingen. Dat waren er afgelopen woensdag nog 51. 8 doden, 18 herstelden.



Korea's superspreader lijkt afkomstig uit een christelijke sekte Shincheonji, Church of Jesus, the Temple of the Tabernacle of the Testimony, CNN-itempje hier. Het is onduidelijk hoe "patient 31" aan het virus kwam aangezien hij niet in Hubei of buiten Korea is geweest, en naar eigen weten niet in contact is geweest met mogelijke dragers. Ook in Korea staan rijen van honderden meters voor mondkapjes. Ook is de Amerikaanse legerbasis Camp Walker in de stad Daegu sinds vandaag op "risk level high". Een 61-jarige militaire weduwe "living in Daegu tested positive for COVID-19, making this the first time a USFK-related individual has tested positive for the virus." Op 12 en 15 februari was zij op de basis, dus "professionals are actively conducting contact tracing to determine whether any others may have been exposed."

Iran

61 bevestigde besmettingen. Dat waren er afgelopen woensdag nog 3. Daar bovenop zijn er 900 vermoede besmettingen.Irans minister van gezondheid meldt 12 doden, maar semi-overheidsoutlet Iranian Labour News Agency spreekt van 50 doden, wat een onwaarschijnlijk hoge kill rate zou betekenen. De outlet citeert parlementslid Ahmad Amirabadi Farahani, die het regime ervan beschuldigt informatie achter te houden. Iraanse provincie Irak heeft de grens met Iran vrijdag gesloten, al hield het deze besmette student niet meer tegen. Pakistan en Turkije volgden zondag. Veel ambulance- en ziekenhuisbeelden op deze tijdlijn.



UPDATE: NEGATIEF REISADVIES

China

Ground Zero zelf gaat ook nog steeds lekker. Vandaag 409 nieuwe bevestigde besmettingen (totaal nu 77,262), 602 nieuwe vermoede besmettingen (totaal nu 3,434) en 150 nieuwe doden (totaal nu 2,595). Sfeerbeeldje onderstaand. Morgen duiken we de Chinese videobank weer even grondig in!