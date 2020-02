@Kuifje-naar-Brusel. je bent echt een vervelende kwast maar het geeft ook goed weer hoe naïef mensen zijn en hoe het dus ook zo kan escaleren tot de situatie die we nu hebben. Ik had het geloofd als ze me hadden vertelt dat jij het gezag had over de Corona-cruise waar mensen als in een petrischaaltje zaten te wachten op besmetting.

Het is inmiddels een pandemie en vele gevallen zijn niet geregistreerd door lokale overheden om hun economieën niet te schaden. Denk daarbij aan landen die erg leunen op toerisme zoals Indonesië maar ook doordat testkits gewoon niet aanwezig zijn of niet deugen (Afrika).

Er zijn inmiddels zoveel aanwijzingen dat jongeren en kinderen niet gespaard worden door dit klote virus en dat het extreem moeilijk is het te "beheersbaar" te houden (lange incubatietijd en a-symptomatische besmettelijkheid) wat zal betekenen dat het een wereldwijd probleem is.

Kinderen in Iran:

twitter.com/MostafaMe4/status/1231342...

Zuster van 29 dood:

twitter.com/ExpatCrypto/status/123148...

Van de eerste groep van 104 patiënten in China gingen er 15 dood. Dat is heel wat anders dan een seizoensgriep waar alleen bij mensen met een zwakke gezondheid een ziekenhuisopname nodig is.

Je klinkt een beetje als het autistische RIVM waar ze ondanks alle aanwijzingen dat de incubatietijd niet 14 maar minimaal 24 dagen is tóch vasthouden aan 14 dagen. Waar ze niemand op Schiphol controleren want dat zou zinloos zijn en waar ze zieke mensen die in China zijn geweest niet controleren omdat ze volgens het protocol niet in Wuhan waren geweest.

Vertrouw op gezond verstand en negeer mensen zoals Kuifje die het niet kunnen bevatten.

Gewoon wat tips.

-Was goed je handen met een desinfecterende zeep.

-Geef mensen geen hand meer en bespreek dat met elkaar.

-Geef je kinderen uitleg.

-Raak je gezicht niet aan. (moeilijk)

-Vermijd het OV zoveel mogelijk

-Vermijd liften

-Gebruik handgrepen (klink) met mate en bewust. Dat wil zeggen dat je begrijpt dat duizend mensen u voorgingen. (Handschoenen of elleboog).

-Winkelwagen-handgrepen zijn viezer dan een toilet.

-Koop niet bederfelijke waar in aanzienlijke hoeveelheden zodat u minder de deur uit hoeft naar drukke plaatsen.

-Voorkom een bezoek aan de apotheek waar veel zieken zich zullen melden en koop daarom nu alvast medicijnen op voorhand als dat kan.

-Vermijd de komende periode niet noodzakelijke sociale evenementen zoveel mogelijk zoals verjaardagen of optredens.

-Heb je een bedrijf, doe dan een round-up van posities en wat te doen wanneer posities (mensen) tijdelijk of permanent wegvallen).

-vraag mensen vóór een afspraak of ze zich goed voelen en verzoek ze niet te komen wanneer ze ziek zijn waar NLers een handje van hebben.