Maar goed, voor de vorm toch nog even de officiële cijfers: het aantal bevestigde besmettingen is sinds gister met 1,023 gestegen naar 76,775. Het dodental steeg sinds gister met 1180 naar 2,248. Het aantal vermoede besmettingen steeg sinds gister voor het eerst in anderhalve week weer, met 214 naar 5,206. Het aantal herstelden steeg sinds gister met 1,985 naar 18,858.

En laten we even bij die officiële cijfers blijven, er zijn in provincie Hubei vandaag nogal wat 'correcties' aan de gang namelijk. Hier geeft de deputy director van Hubei's Health Commission toe dat men niet voldoende transparant is geweest, en dat voorheen onterecht "deducted" gevallen nu alsnog bij het de officiële cijfers opgeteld worden. Dat zou in Hubei neerkomen op 220 extra bevestigde besmettingen en 10 vermoede besmettingen. "We'll definitely find out who are responsible and hold them accountable" aldus de opvolger van de op 11 februari ontslagen hoofdverantwoordelijken. Bovenop dat gegoochel komt nog eens dat "For 3rd time in eight days — and 2nd time in 24 hours — Chinese public health officials made changes to their criteria for counting coronavirus cases, once again sowing confusion over the widely fluctuating figures." Een 29-jarige arts uit Wuhan, dr. Peng Yinhua, is gister aan het virus overleden.

Dan even over de bovenstaande huismededeling over besmettingen in twee Chinese gevangenissen. In een gevangenis te Shandong Province zijn 200 gevangenen en 7 bewakers besmet geraakt. In een gevangenis in Zhejiang Province telt 34 bevestigde besmettingen. De eerste twee filmpjes in de onderstaande montage tonen naar verluidt een transport van gevangenen.

In Iran vielen eergister de eerste twee Coronadoden. Inmiddels telt Iran officieel 18 bevestigde besmettingen, en zegt het een official van Irans Ministerie van Gezondheid dat "it’s possible that it exists in all cities in Iran". Volgens het Turkse Ministerie van Gezondheid dat zegt Iraanse officials te citeren, zijn er in Iran 758 vermoede besmettingen. Ook Libanon telt sinds vandaag zijn eerste besmetting, het betreft een 45-jarige vrouw uit Iran. Ook staan er staan er in Libanon nog twee mensen onder observatie.

Maar er is volgens China ook goed nieuws. In filmpjes uit Hangzhou, Jianggang en Xingtai blijkt dat checkpoints worden opgeheven en dat alle burger terug aan het werk moeten omdat "the work of all epidemic detection stations ends officially." Burgers die niet naar hun werk willen uit angst het virus alsnog op te lopen mogen onvriendelijk bejegend worden door hun werkgevers. Zie filmpjes na de breek! Ook lijkt het erop dat burgerjournalist Chen Qiushi weer terecht is, al zit hij nog wel 24 dagen in quarantaine. Het zal allemaal.

Update: Vandaag ook 16 nieuwe besmettingen in Italië.

Crisis voorbij, terug naar je kantoortuin!

De gebruikelijke zelfmoord-misère

Het eerste filmpje in de bovenstaande montage lijkt ons een pop, maar we hebben er niet voor doorgeleerd. Bronnen van de resterende filmpjes hier, hier en hier. Veel oudjes die de quarantaine niet trekken.

Hadden we afgelopen week al, maar nu dus ondertiteld!

Maar wat is het nut nou als het vooralsnog geen airborne virus is