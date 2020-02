Maar goed, voor de vorm toch nog even de officiële cijfers: 75,752 bevestigde besmettingen en 4,922 vermoede besmettingen. Het dodental staat op 2,130, het aantal herstelden op 16,873. Eergister leerden we dat er naar verluidt 40 mobiele "trash and animal carcass incinerators" (plaatjes) die per stuk 5000 kilogram per dag kunnen 'verwerken' onderweg waren naar Wuhan. En hoorden we in een wijk te Wuhan omgeroepen worden dat er nu helemaal niemand meer naar buiten mag, terwijl er voorheen nog 1 persoon per familie eens in de 7 dagen boodschappen mocht gaan doen. De boel is weer mooi. Bindende volgtip trouwens, schrijfster @曾錚 Jennifer Zeng.

Eerst even de twee bovenstaande filmpjes met emoties. U kijkt namelijk naar de 'uitvaart' van Corona-slachtoffer en directeur van Wuhans Wuchang Hospital Liu Zhiming (51). De dame die huilend achter het busje aanloopt is zijn vrouw, hoofdzuster Liping Cai. Inmiddels zijn meer dan 3000 medici besmet en zijn er zes aan het virus overleden. Ook zijn in februari 5 professoren van Wuhans Huazhong University of Science overleden, minstens drie van hen aan het virus. Overleden professors He Zhi's hele familie is besmet, en zijn vrouw, professor Zhao Yuhua, smeekt om bloeddonaties van genezen patiënten.

Vandaag bleek trouwens uit een paper van het Chinese Center for Disease Control dat er voor 31 december al 104 bevestigde besmettingen waren, 15 van hen zijn overleden. Net op tijd dus, dat ground zero Wuhan volgens staatskrant Global Times "finalized the task for screening all confirmed and suspected infections." Nou, die tweet lijkt ons wat enthousiast, gezien we in hetzelfde artikel lezen dat de vice-president van de Chinese Academy of Sciences Wang Chen gister nog zei dat hij "estimated that more than 90 percent of those infected in Wuhan have been screened, but the exact number of patients remains unclear. The silver lining in the past 14 days is that as the number of bed increased, "we got closer to the target of 'rounding up all those who needed to be rounded up.'"

In een vrij uniek spasme heeft China gister drie journo's van de Wall Street Journal het land uitgezet. "China’s Foreign Ministry said the move Wednesday was punishment for a recent opinion piece published by the Journal." Burgerjournalist Chen Qiushi is inmiddels al 14 dagen vermist, dus je vraagt je af of hij überhaupt nog leeft.

Bsten in het Midden-Oosten. Ook daar is de run op mondkapjes begonnen, lijkt het leger te zijn ingezet (niet heel uitzonderlijk daar) en beginnen er Iraanse versies van de inmiddels welbekende paniek-beelden te verschijnen, zie deze tijdlijn. Inmiddels zijn er in Iran drie nieuwe bevestigde besmettingen, twee in Qom, 1 in Araq. Maar ook uit Teheran verschijnen nu nerveuze videos. Op Twitter gaan er (veelal Turkse) geruchten dat er in Iran inmiddels 9 doden zijn gevallen, maar dit komt waarschijnlijk door een Google translate-vertaalfout in deze blauwvink-tweet van Iran International.

In de bovenstaande montage eerst dit Palestijnse rijbewijs dat op een medisch checkpoint inrijdt omdat hij zijn ouders in een afgegrendelde wijk niet mag bezoeken. Dan deze fijne ondertiteling van de betere timmer- en lasfilmpjes. Vervolgens het nieuwe winkelen en dan dit bevreemdende filmpje waarin agenten in tactische uitrusting een man zonder mondkapje tegen de grond werken, de context en locatie zijn onbekend. De gevonden bronnen lijken hun eigen context te verzinnen of te trollen. Afgesloten met deze stuiptrekkende makker in Hong Kong, waarbij het niet duidelijk is of het om een Corona-slachtoffer gaat.

Bovenstaand eerst dit toneelstukje in een quarantainecentrum. Daarna een videorondleiding door een soort quarantainecentrum dat er zo goed uitziet dat het waarschijnlijk een flag store-centrum is.

