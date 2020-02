Maar goed, voor de vorm toch nog even de officiële cijfers: Het aantal bevestigde besmettingen stijgt met 1,526 naar 73,337 en het aantal vermoede besmettingen daalt met 822 verder naar 6,442. Het dodental stijgt met exact 100 naar 1,875 en het aantal herstelden stijgt met 1,813 naar 13,124.

Bovenstaand eerst even een belangrijke huishoudelijke mededeling uit Wuhan, want "Originally, one person of each family was permitted to go out and buy groceries every 7 days. From now on, nobody can go out. Previous allowance for coming out every 7 days has been cancelled. Whoever violates the rule will be reported directly to the residential committee and local police." Nou, zoek het maar uit dan hè, succes, of zo. De 51-jarige directeur van Wuhans Wuchang Hospital - een van Wuhans eerste Corona crisiscentra - Liu Zhiming is gister ook overleden aan het virus, en is daarmee het meest prominente slachtoffer onder medici sinds de dood van de 34-jarige arts Li Wenliang. In totaal zijn er nu 8 hulpverleners aan het virus overleden, zo'n 3000 zijn er besmet. Nog meer verdriet uit Wuhan, dat het gevaar van thuis-quarantaine aantoont. Een vooraanstaande regisseur van Hubei Film Studios, Chang Kai, is thuis aan het virus overleden, net als zijn bij hem inwonende vader, moeder en oudere zus.

Nog zo'n omineus bericht uit Wuhan dan, want er zijn naar verluidt 40 mobiele "trash and animal carcass incinerators" die per stuk 5000 kilogram per dag kunnen 'verwerken' onderweg (plaatjes). Het zou toch wat zijn als al die berichten over crematoria die het allemaal niet meer aankunnen en ongekende concentraties zwaveldioxide (wat vrijkomt bij verbranding van biomassa), misschien ergens toch wel een beetje kloppen.

Dan natuurlijk weer even over kweeklab The Diamond Princes, dat cruiseschip met 5 Nederlanders aan boord. Op 5 februari waren er 10 besmettingen, gisteren 456 en vandaag alweer 542. Einde anekdote.

En nu het belangrijke werk, namelijke de drie onderstaande nieuwe videocompilaties. Onderstaand een filmpje dat wegens ophef inmiddels verwijderd is door de oorspronkelijke bron. Het toont zusters die uit medische voorzorg kaalgeschoren worden, sommigen van hen huilen. De toon van het filmpje is dat de dames juist heroïsch zijn, maar gek genoeg mochten mannelijke medici hun haar wel deels behouden. Een kritiek luidde: "While these women’s tears were “used to try to impress the audience” and become an example of some “collectivist spirit,” this kind of propaganda backfired because the individual needs and wishes of these women were completely ignored during the process", aldus een vertaling op Whatsonweibo. De tweede video in de onderstaande montage is deze zuster die om onbekende redenen neervalt.

UPDATE: Volgens wetenschappers van de KU Leuven werkt een malariamedicijn uit de jaren '30 tegen het Coronavirus.

De hel is een gesloten circuit

Disinfectie-drones!

Drones met luidsprekers, en drones met luidsprekers én thermometers kenden we al. Hoogste tijd dus voor desinfectie-drones. Bronnen hier, hier, en hier.

De gebruikelijke misère du jour

Het zit ze niet mee. Eerste filmpje is deze agent die tijdens een patrouille ineens in elkaar zakt. Tweede filmpje is deze hoogst ongebruikelijke laatste grafkist-wandeling. Normaal gaan slachtoffers direct in een bodybag een busje in. Dan dit filmpje van hoe alweer een heel appartementencomplex dichtgetimmer wordt, zeer waarschijnlijk met de bewoners er nog in, net zoals we dat hier zagen gebeuren. Vervolgens deze gevallen strijder die opgehaald wordt. Afgesloten met de zoveelste hardhandige arrestatie van iemand zonder mondkapje door "Wuhan Police".

Gelukkig wordt er nog een heel klein beetje gelachen