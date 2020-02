Normaal zijn we niet zo van het online retailnews (een webshop is geen carrière, schreef een voormalige TMG-bobo wel eens), maar het begint wel heel veel mensen op te vallen dat er wat met CoolBlue aan de hand is. De webwinkel met de melige retoriek heeft alle affiliate-links uit gezet (links van advertentiepartners gaan naar een 404-pagina), adverteert nergens meer, en bij diverse producten van iPhones tot airfryers zijn de prijzen omhoog geknald. De doorgaans foutloze klantenservice zwijgt al dagen. Is er sprake van coronaschaarste in het aanbod? Is er een verlammende Amazon-angst opgestoken, nu Bezos BV binnenkort op de Nedermarkt de aanval op Bol en Coolblue in gaat zetten? Of is er gewoon een ‘technisch mankement’ in de beprijzing? CoolBlueKoning Pieter Zwart maakte vorige week nog een recordomzet bekend (al is de nettowinst maar een procent omhoog in de moordmarkt die retail heet). Wij gokken: hogere prijzen om sales te drukken vanwege coronatekorten. En verder wat bezuingingen op het marketingbudget.

Alternatieve Theorie: Een man in een oranje regenjas met een blauwe bus ("klopt") mompelt dat je alleen stopt met adverteren als je naam gaat verdwijnen. Alle ads staan stil, alle affiliates zijn gestopt, CoolBlue reageert zelf nergens op (en diverse media hebben hebben dat geprobeerd) en de prijzen zijn (fors) omhoog om verkopen te dempen. Twee theoretische opties: 1. CoolBlue gaat van naam veranderen of 2. Amazon gaat niet proberen om CB uit de Nederlandse markt te werken, ze hebben de hele toko gewoon overgenomen.



UPDATE 17u25: Coolblue anticipeert op Corona

CoolBlue verwacht leveringsproblemen vanwege verlaagde productie uit China. Dat laat Head of Marketing "Michiel" (van der Zanden, factcheck - red.) weten in een mailtje. Ze zijn "gecontroleerd hun schuren aan het vullen" en doen dit "ter voorbereiding". Oftewel: Corona heeft de Nederlandse consument bereikt. STERKTE, WITGOEDKOPERS!



Eerdere UPDATE: Vlag op standje Is Er Iemand Deaud

Vlag op CoolBlue HQ hangt halfstok op het dak, is te zien op een foto die een lezer ons mailt: