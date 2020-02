Krijgt de NOS de primeur of zo. Weet je welk land er ook 0 heeft? Noord-Korea!1!! Het RIVM houdt nog altijd vol dat alleen mensen die symptomen vertonen het coronavirus kunnen hebben, en dat er dus ook geen besmettingen plaats kunnen vinden door dragers die geen symptomen hebben. Om die reden deed het RIVM geen contactonderzoek naar de Duitser die na een week in Limburg in Duitsland symptomen kreeg en positief testte. Het Amerikaanse RIVM (CDC) schrijft ondertussen op hun website het tegenovergestelde: "People are thought to be most contagious when they are most symptomatic (the sickest). Some spread might be possible before people show symptoms; there have been reports of this with this new coronavirus, but this is not thought to be the main way the virus spreads."

Maar goed, inmiddels zijn na Griekenland gisteren nu ook Denemarken, Noorwegen en Estland GEVALLEN. Duitsland meldde gister 8 nieuwe besmettingen en heeft er in totaal nu 27, waarvan twee in kritieke toestand. In Italië staat inmiddels op 453 besmettingen, dat waren er gister nog 374. Valt op dat bijna alle Europese besmettingen het in Italië opgelopen hebben.

Dit topic wordt live aangevuld.

Update: Lees HIERRRR waar u nog wel veilig vakansie kan vieren.

Update: Gister was ook Pakistan voor het eerst aan de beurt en nu zijn er twee besmettingen, drager kwam uit Iran.

Update: De cijfers uit Iran vertrouwen we niet en schatten ze ongeveer x10. De officiële teller staat er nu op 141 besmettingen en 22 doden.

Update: Zuid-Korea heeft het onverminderd zwaar en telt nu 1,595 besmettingen, dat waren er gister nog 1,261. Het dodental staat er op 13.

Update: Zwitserland telt nu 4 besmettingen.

Update: Nieuwe besmetting in Oostenrijk, eerste in Wenen. Totaal staat op 3.

Donald legt het uit