Wat was het een GRUWELIJK jaar, met MEER van alles dan ooit. Jullie zijn met meer, de tegels zijn met meer, de topics zijn met meer, de Hup Hup Hup GeenStijl-roepers zijn met meer en de Schuld van GeenStijl-roepers (in de woestijn) zijn ook met meer. En WIJ? Wij vonden het weer fantastisch onze roze hut te delen met jullie: de hardcorereaguurders, de ochtendbezoekers, de toiletbezoekers, de 'haha-geenstijl-bestaat-dat-nog-nee-daar-kom-ik-nooit'-bezoekers, de stiekem-op-kantoor-incognitobezoekers, de nachtbrakers en de totale gekken die simpelweg de hele dag zitten te F5'en. Samen zijn we GeenStijl en dit is júllie lijst, de Lijst der Lijsten, want hoewel u met z'n honderdmiljoenen arriveert op /index.html hebben we natuurlijk ook gewoon de 'losse' kliktoppers. En zo ziet u maar weer: een topic met 2.734 comments staat (net) niet in de Top 26, een topic met 290 comments voert de lijst aan. Ook leuk: vorig jaar voor de verandering geen enkel WEERSTORMDESDOODS-gevaartopic in de Lijst der Lijsten, dit jaar terug van weggeweest, en wel op 7. Boks allemaal, een jaartje GeenStijl ondersteunen kan hier & tot volgend jaar.

26. Omtzigt-belager Claudia boos op GeenStijl

Het was helemaal een dingetje, in 2020, die maffe eppies van Viruswaarheid, Viruswaanzin en al die andere mentaal uitgedaagde onvoldoendes die op het Malieveld stonden te tetteren. En als ze dan op het Malieveld staan te tetteren is dat helemaal prima, legaal en hartstikke leuk, maar Claudia ter Schuur ging met een pak chardonnay achter de kiezen achter Pieter Omtzigt aan, om daar later op de campingzender stoer over te doen. En toen GeenStijl daar iets van vond, zat Claudia in de mail. SMILE!

25. Unox-meisjes ontsnappen aan zeespiegelstijging

YES. Dames die gek zijn op worst. Met uitzondering van aanstaande 1 januari staan de ANP-fotografen ieder jaar weer rijendik opgesteld op het strand van Scheveningen om heel toevallig de allerkleinste bikini onder de allergrootste oranje muts vast te leggen. "Is dat een rookworst in je broek of ben je blij me te zien?" En meestal is het dan nog een rookworst ook, godver.

24. DIT ZIJN DE NAMEN. Deze Kamerleden renden gisteren weg voor stemming over zorg

Nederland was WOEDEND toen een zwik Kamerleden naar buiten vluchtte toen er gestemd moest worden over hoge salarissen in de zorg. U zocht alle namen, u kreeg alle namen, want op deze website draaien we er niet omheen: Becker, Bolkestein, El Yassini, Harbers, Rudmer Heerema, Hermans, Koopmans, Laan-Geselschap, Van der Linde, Anne Mulder, Smals, Wiersma, Van Wijngaarden en Ziengs (allemaal vvd), Bergkamp, Diertens, Pia Dijkstra, Van Meenen, Paternotte, Raemakers, Schonis, Sjoerdsma en Sneller (allemaal D66) en Van Dam, Geluk-Poortvliet, Geurts, Pieter Heerma, Rog, Slootweg, Terpstra en Van Toorenburg (allemaal CDA).

23. Het onverholen antisemitisme van Thierry Baudet - Een tijdlijn van getuigenissen

Voormalige vrienden, kennissen en collega's spreken zich uit over en tegen Thierry Baudet. U klikte massaal en u vond er wat van. En dat is geweldig, want zo werkt dat hier: wij schrijven dingen op en u vindt er iets van. Het verhaal staat, we staan er allemaal achter en reken maar: de laatste drek is nog niet door de trechter.

22. Bizarre foto's Georgina Verbaan opgedoken

EXCLUSIEVE FOTO'S! Een donkergetinte heer, misschien wel een Zwarte Piet maar dat weet Pietje Kluns Georgina Verbaan vast beter, zit aan de wispelturige harries van mevr. Verbaan. U klikte natuurlijk als een tiet.

21. Gaat Nederland ook in volledige lockdown?

Toen corona nog een lullig griepje was moesten we maar wat lachen om die allesvreters rond die Muur, maar plots verging ons het lachen. We konden voor het eerst concluderen dat het RIVM de situatie flink had onderschat en dat kunnen we nu, negen maanden later, eigenlijk nog steeds concluderen.

20. Triest. Vierde nederlaag op rij voor Eva Jinek

Dé televisieoorlog van 2020: de strijd tussen OP1 en Eva Jinek. Het programmaatje OP1 sloeg zeker in het begin eigenlijk helemaal nergens op, met een paar van die kibbelende kabouters die helemaal niet lekker op hun plek zaten, maar toch had Eva het zwaar in de Kijkcijferstrijd des Doods.

19. Russisch stadion stort in, lasser redt het net niet

Natuurvideo's doen het altijd goed en dan hebben we het niet over die natuurvideo's want we doen hier niet aan purno de purno. Nee, dan instortende stadions enzo, ook een soort natuurgeweld. Een snijbrander sneed een kabeltje van een dak van het stadion door, waarop hij moest sprinten voor z'n leven. Spoiler alert: het was onvoldoende.

18. Hans Teeuwen maakt excuses aan Johan Derksen

Huisvriend Hans Teeuwen heeft het internet ontdekt (bijvoorbeeld hier) en waarom zouden wij als Bekende Blognederlanders ons bereik niet inzetten om de prille carrière van deze talentvolle cabaretier een vliegende start te geven.

17. Kijk nou. Onze Vorstin Máxima in bikini

MÁXIMA? BIKINI? SHUT UP AND TAKE MY MUISKLIK

16. Sylvana Simons toont ware aard weer

Kijk, je hebt leuke vrouwen, zoals je moeder, en zo zijn er vast nog wel een paar, en je hebt minder leuke vrouwen. Zoals Sylvana Simons. Dat is gewoon geen leuke vrouw. Het is een nare, vileine mevrouw.

15. HEFTIGE beelden Italiaanse Eerste Hulp

We waren dat coronagebeuren nog een beetje aan het plaatsen toen het noorden van Italië onder de voet werd gelopen door de vleermuizenhoest. Met name de regio Bergamo had het zwaar te verduren, en vanuit de ziekenhuizen druppelden benauwende beelden naar buiten.

14. Video's Wisconsin: burger schiet arm demonstrant er bijna af, schiet twee anderen in hoofd en buik

Ging helemaal mis in the land of the free tijdens de Jacob Blake-rellen. Het is nieuws, het geeft de stand van het land aan, het is belangrijk en het gaat rond op het internet. We zullen geen namen noemen maar media als de NOS laten die beelden niet aan u zien. Wij laten de keuze aan u, want u bent oud en wijs genoeg. U kunt klikken. Of u kunt niet klikken.

13. Rutte weigert Baudet te zeggen dat "influencers" €100.000 krijgen om lockdown te promoten

Thierry Baudet vroeg in een debat aan Marx FLUTTE wat die influencers nou precies krijgen om een paar veren in de reet van de overheid te steken. Geen antwoord en dus zocht GeenStijl het maar effe uit.

12. Jinek - Zichtbaar opgewonden NPO-presentator Jort Kelder BLIJ dat hij op Terschelling zit

Geen idee waarom dit topic zo populair is maar het vast iets te maken hebben met de combinatie van de woorden 'Jinek' en 'zichtbaar opgewonden'.

11. Nieuw crisisberaad om 17:00, slechts 25% van Nederland wil complete lockdown

Dit stuk is eigenlijk de opvolger van het topic op plek 21: angst over een volledige of complete lockdown. We weten het nog goed, het was maart, en we maakten ons heel erg druk.

10. Gerechtigheid. Voor Bas

Bas van Wijk werd omgelegd voor een horloge. En we hoorden ze niet. De Claudiaas, De Robs, De Jesses, De Joops. De Dam bleef leeg, en het Malieveld en de Coolsingel ook.

9. Hans Teeuwen noemt Derksen 'ouwe hutkoffer'

Dit filmpje gaat niet over Hans Teeuwen en ook niet over Johan Derksen. Het gaat over Norbert ter Hall en Norbert ter Hall is een vieze NSB'er.

8. MOJO moet z'n grote gore muil houden

Fijn, stukkies die gewoon recht uit het hart komen. Zoals deze verticale trap in de ballen van MOJO, de hypocriete geldpooiers van allerlei vrouwonvriendelijke rappers van de C-plank. Zelf zijn ze bij MOJO allemaal zo wit als een blok feta en toch hebben ze een pedante bek over de kleurenblinde Johan Derksen, die ondanks zijn liefde voor 'zwarte muziek' een racist zou zijn. Ze moeten bij MOJO eens hun grote gore muil houden, en bovendien hebben ze vast wel iets anders aan hun kop.

7. ALARM. STORM DES DOODS NADERT NEDERLAND

YES! Eindelijk weer (heuj pun) een weertopic in de Lijst der Lijsten. Amateurmeteorologen en amateurdemagogen repten over de zwaarste storm sinds 1990. Uiteindelijk werd het de vrij matige megabries Ciara, waarbij 0 doden en 0 gewonden vielen. Hoewel, er gingen een paar koeien aan en dat zijn toch ook een soort levende wezens.

6. CONOR MCGREGOR TKO'T COWBOY CERRONE BINNEN 40 SECONDEN VAN EERSTE RONDE

De prijs voor de meest Spartacusiaanse topictitel van het jaar gaat (wederom) naar Spartacus met zijn titel 'CONOR MCGREGOR TKO'T COWBOY CERRONE BINNEN 40 SECONDEN VAN EERSTE RONDE'. MMA-fans, we zien jullie, en jullie zien ons, en dat is hartstikke mooi.

5. Venlose moslims botergeil door volleybalveldje

Ja kom nou. U bent helemaal niet geïnteresseerd in een artikel over de islamisering van Nederland. U zag allemaal een mevrouw een volleybalmove maken, en toen sprong u op de blauwe trein om te kijken of er nog meer te halen viel. Nou, niet dus, want wat u vond was een artikel over de islamisering van Nederland.

4. Nu al 1 miljoen kijkers voor Johan Derksen

Voetbalanalyticus Johan Derksen werd geannuleerd na een onschuldig grapje over de ophitsende oproerkraaier Akwasi, die beloofde mensen op hun bek te gaan trappen enzo. Wat volgde was een reddingsboei van een VI-uitzending, uitgeworpen aan de verkeerde kant van de boot, met Wilfred Genee die plots de aanvoerder was van het andere kamp en ene Dries Boussatta die met het schuim op de bek wild om zich heen zat te raggen. En zichzelf daarmee in een klap naar het allerlaagste niveau degradeerde.

3. VIDEO! Meneer mishandelt buschauffeur

Amsterdam, de Lieve Stad van de Hoop, de stad waarin iedereen heel goed voor elkaar zorgt én de stad waarin passagiers van laag allooi het hoofd van de buschauffeur gebruiken als deurmat.

2. 'Marco Borsato stopte wit licht in Maan'

Mosterd moest weer eens oprotten naar de Glamorama. Nou, Mosterd rot helemaal niet op naar de Glamorama. Mosterd heeft het uitstekend naar zijn zin bij GeenStijl, hij doet de groeten aan zijn collega's alsook de groeten aan zijn moeder en hij scoort met het verhaal over de gore cannolo van Marco Borsato in de krater van de Maan mooi een tweede plek in de Lijst der Lijsten.

1. Mediacode ontploft in gezicht halfnaakte Maxima

WINNAAR! Toen de royale naaqtlijven in koninklijke minibikini's werden gepropt en de Oranjes op hun armoedige Wajer 55 (uw geld, 2 miljoen euro) de coronaregels aan hun muiltjes aan het lappen waren in een ver & warm land durfde de NOS dat nieuws alleen via een lullig embedded omweggetje te brengen. Wegens Mediacode enzo. Ten eerste kunnen embedded omweggetjes je ook flink in je bek zeiken, zo hoorden we van een vriend, en ten tweede: dikke lul, drie N⭕S. Die familie stond daar de gebraden oranjehoen uit te hangen in een Grieks restaurant, terwijl in Nederland de sociale navelstreng is doorgeknipt en de buurtcafés worden opgeknoopt door het kabinet. Nieuws, dus, en bovendien een heerlijke winnaar.

Happy New Year!