Terwijl heel Nederland thuis moet blijven, zat cruciaal beroeper Jort Kelder (NPO) gisteravond bij Eva Jinek (RTL) om te praten over televisie. Moet ook gebeuren, natuurlijk, praten over televisie. De hashtag #blijfthuis geldt alleen voor paupers die tv-kijken. Niet voor mensen die op tv praten over tv. En passant vertelde Kelder ook nog even aan Eva Jinek dat hij naar zijn buitenhuis op de Wadden is gevlucht, omdat het daar nog wel veilig is. Dat hebben we even nagezocht op de RIVM-tabel, en verdomd, het klopt. Terschelling staat nog op 0. Waarom Terschelling nog geen besmettingen kent, is niet bekend. Zijn het de cranberries? Is het de Totale Toeristen Stop? Wordt er getest bij de veerboot? Zijn die eilanders Ware Thuisblijvers? Een raadsel. Waarom Jort Kelder met gevaar voor eigen leven heen en weer door diverse bacteriehaarden reist, en daarmee alle thuisblijvende Terschellingers in gevaar brengt, weten we wel. U bent bijgepraat over televisie. En dat is ook wat waard.

Het onderduik-adres van Jort