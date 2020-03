Met de logica van jou heeft een lockdown dus ook geen nut, dat snap je wel toch?

Niemand weet of de huidige maatregelen voldoende zijn. Gevoelsmatig zeg ik van wel, zeker nu winkels ook maatregelen nemen. Uiteraard, mits men zich aan de regels zal houden.

Misschien is 1,5 meter ook wel niet voldoende en moet het 2 meter worden. Maar vooralsnog lijkt een totale lockdown me niet nodig. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat je besmet raakt, of anderen besmet door een buiten wandeling te maken (mits je die afstand van elkaar houdt). Sterker nog, de wetenschappers gaan er dus vanuit dat die 1,5 meter voldoende zou moeten zijn. Dan zou winkelen dus ook prima moeten kunnen als de kassa-medewerker bv achter glas zit (zoals nu in veel winkels al is) en ze bij thuiskomst je handen goed wast.

Een lockdown is een hele zware maatregel, en daar moet je niet alleen hele geode redenen voor hebben, maar je moet het effect ervan ook heel erg goed kunnen onderbouwen, vooralsnog is dat niet het geval en moeten we dat dus niet willen.