Het is gewoon best wel een naar mens

Tijdens een politiek getinte samenkomst in Circus Stopera, spreekt Wil van Soest (83) van de Ouderenpartij zich uit tegen de suggestie van racisme. Enigszins beteuterd wijst ze er op dat ze vroeger in het onderwijs met donkere mensen samenwerkte tegen racisme. Reagerend op verwijten van Sylvana Simons, houdt ze daarbij een foto omhoog. Indruk maken doet het niet. Naargeestig mens Sylvana Simons, die altijd hoge toeren draait op haar morele verontwaardigingsmeter, toont geen respect voor de oudste dame in de Amsterdamse clownskamer. Gevraagd naar haar reactie, krijgt Van Soest een onbeschofte repliek.

Wij kiezen er op onze beurt voor om dit te laten zien. Intrinsiek belangrijk voor de beeldvorming, dit soort gedragingen van Sylvana, want zij werpt zware verwijten (van racisme, discriminatie en zelfs onderdrukking) bij anderen in de schoot. Je moet daar ook haar permanent passief-agressieve ware gezicht bij kunnen zien. For your own protection, hebben we hierbij wel de comments uitgezet, want we gunnen dit nare mens geen greintje kans om 'zie je wel' te zeggen.