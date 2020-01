Bovenstaand een fragment uit deze inmiddels op privé gezette afgelopen livestream, met daarna een ingezoomde/vertraagde video van de 30-jarige bouwvakker die het naar verluidt niet overleefd heeft. "The Mash Telegram channel reported that one worker had died in the accident, though there has not yet been an official confirmation. "According to preliminary information, there could be workers under the rubble," Russia's Emergency Services Minstry was cited by Fontanka as saying." Hij werkte op het dak van het St. Petersburg Sports and Concert Complex, dat in 1980 geopend werd. Verdomme man, hij had het écht bijna gered. Niet te doen dit.