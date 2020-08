Gelukkig kon dit vorig jaar nog wel aangenomen worden:

In twee jaar tijd stijgen de lonen met 6,25%. De lonen gaan in vier stappen omhoog: per 1 oktober 2019 met 3,25%, 1% per 1 januari 2020, 1% per 1 juli 2020 en 1% per 1 oktober. Daarnaast krijgt iedereen die op 28 juni 2019 in dienst was, een eenmalige uitkering van 750 euro.

U mag raden over wie dit gaat.

Anyway, ja. Zorgmedewerkers krijgen elk jaar al een vastgestelde verhoging. Maar die kan wel wat hoger. Als je over de hele wereld geld rond kan strooien, kan er voor mensen die keihard werken wel wat af.

Eigenlijk wel voor iedereen, kan de BV NL goed gebruiken.