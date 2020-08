:

Maar daar kun je wel iets tegen doen, zelfmoordneigingen. Daarom ook, tijdens deze extreme hittedagen begint de gezonde reaguurder des ochtends met een verfrissende lauwe douche van ca. 32 graden rond de klok van 9 en een weldadig schrobben van de plakkerige en zweterige balzak of flamoes en de aansluitende scheerbeurt van de wangen en de kin of de oksels waarna men rond de klok van 10 in een half uur tijds maar liefst drie mokken oploskoffie met veel suiker nuttigt waarbij de derde mok vergezelt mag worden van twee rijkelijk met roomboter besmeerde croissants belegd met dikke plakken Goudse kaas en een bescheidener gewicht aan runderrookvlees waarna men na enig dwalen tussen het koele huis en de verhitte tuin rond noen de meloen in dikke doch secuur afgemeten zestienden snijdt en zich daar wellustig en slobberend aan ten overgeeft waarna men een geruime tijd de bank verkiest voor een middagslaap die de hele middag mag duren (siësta) om tenslotte om 6 uur in de namiddag de pizzeria te bellen waarbij men in afwachting van het diner het rond noen in de koelkast gedeponeerde sixpack aan te breken voor het eerste koude gerstenat welke men vanuit de bijkeuken kan aanvullen met een reserve sixpack die men in de vriezer legt voor de ultieme bierervaring waarna men rond middernacht tot de gelukzalige ontdekking mag komen dat de vrouw des huizes aan het uitzonderlijke risico van lichamelijke uitdroging heeft gedacht en nog enkele tripels in de deepfreeze heeft bewaard totdat men tenslotte scheel van gelukzaligheid als een Guido Weijers in deze geflipte wereld met de duim in den mond het onderbewustzijn mag betreden. Voor een volgende geweldige hittegolfdag. Ik begrijp die Duitser wel een beetje. Ga een kaarsje voor 'm branden. Life's a bitch.