: Eerst ging het om flatten the curve (die is aardig ge-flat), toen ging het om de IC-capaciteit (die ging van 1.311 naar 41, ook opgelost), toen ging het om de tweede golf en als dat gedaan is dan wachten we op een vaccin, en als dat vaccin er is dan moeten we wachten tot 80% van NL dat vaccin heeft gebruikt.

Ondertussen regeert De Jonge en Rutte per decreet (want de wetgevende macht wordt overgeslagen in dit alles) en doen we precies wat 'we' Hongarije en Polen verwijten.

Ik dacht eerst dat ze een grap maakten toen ze nadachten om de verkiezingen uit te stellen, maar ik ben daar steeds minder zeker van.