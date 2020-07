Toeval bestaat niet, gerechtigheid wel. Gisteren heeft Tim Berners-Lee (ik ga niet eens uitleggen wie dat is) geschreven dat hij al geruime tijd werkt aan een oplossing voor het betrouwbaar delen van persoonlijke data, bijvoorbeeld met als use-case Covid contactonderzoek. We Need to Change How We Share Our Personal Data Online in the Age of COVID-19.

Ondertussen zit Hugo 'verkiezingsfraude' Schoenen een punt-oplossing te bedenken.

Enkele quotes uit het artikel

"COVID-19 underscores how urgently we need a new approach to organizing and sharing personal data. You only have to look at the limited scope and the widespread adoption challenges of the pandemic apps offered by various tech companies and governments."

"Take virus infection detection and contact tracing apps: the pandemic hits and there is a call for people to share specific parts of their health data. These apps would be swift to develop and deploy, and more trusted by everyday citizens. Once the crisis passes, people would simply revoke permission for their data and the app would no longer have access to it."

Hele artikel: time.com/5867314/we-need-to-change-ho...