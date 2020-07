Er is een storing geweest in de nationale coronadatabase. Maar, er is niks aan de hand. Daardoor waren belangrijke gegevens over het bronnen- en contactonderzoek van de GGD's kwijt. Maar, er is niks aan de hand. Volgens hoofd-epidemioloog Susan van den Hof van het RIVM ging het om 'belangrijke informatie'. Maar, er is niks aan de hand. "Zijn het geteste mensen die in de zorg werken? Op scholen? Of kinderdagverblijven? Die informatie hebben we nu niet uit deze database." Maar, er is niks aan de hand. Collega-epidemioloog Agnetha Hofhuis valt haar bij: "Hierdoor hebben we tijdelijk geen zicht op bepaalde gegevens over de besmette personen, bijvoorbeeld of het gaat om kinderen van 0 tot 6 jaar. Dit is een hoofdpijndossier, we balen ervan." Maar, er is niks aan de hand. De problemen ontstonden omdat de database met corona-informatie te groot was geworden. Maar, er is niks aan de hand. Volgens de GGD is het probleem gisteravond om 21:00 uur opgelost. ZEIDEN WE TOCH: NIKS AAN DE HAND!