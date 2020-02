Het is maar goed dat we elkaar nog hebben - de circa 17.417.000 Nederlanders hebben de Storm van de Eeuw maar weer ternauwernood overleefd. Storm Ciara, de D66'ste storm sinds 1910, heeft flink huisgehouden in ons land: er vielen 0 doden en 0 gewonden te betreuren. Geen idee hoe ze zoiets in Amerika noemen maar hier is dat een MONSTERSTORM. Aangezien het halve land nog na zit te bibberen van het spoor van totale vernieling, de algehele destructie en alle ontheemde kinderen van wie de ouders zijn opgeslokt door de slurf van de tornado, alhier een provincie by provincie overzicht van de meest gruwelijke incidenten.

Drenthe. Een gevel stortte in en twee dappere, lieve koeien kwamen om het leven. RIP en onze gedachten zijn bij de boer en bij alle nabestaanden van de koeien. In Hoogeveen had men meer geluk. Een zonnescherm geraakte los. Duizenden Hoogeveners wisten ternauwernood te ontsnappen aan een wisse dood.

Friesland. In de K.R. Poststraat in Heerenveen kwamen dak- en isolatieplaten van een wooncomplex los te zitten. De ambulancepost Dokkum werd enige tijd geblokkeerd door een omgewaaide boom. Her en der kwam er wat plaatmateriaal naar beneden.

Gelderland. In Gelderland is er amper vraag naar extra dakpannen. Dakdekker René staat bovenaan Google maar hij heeft het niet bijzonder druk, ofzo. Dakpannenleverancier Luijtgaarden in Doorwerth herkent het verhaal van René.

Groningen. Ook in Groningen was het verderf en doffe ellende, maar gek genoeg wist iedereen de volgende ochtend weer te halen. "Je hoort wel de verhalen van de mensen: Het is maar net goed gegaan, ik zag een boom vallen, of ik stond naast een gevel", aldus brandweerwoordvoerder Harmen Kuijer.

Overijssel. In Hellendoorn poepte een jongen van vijftien op straat, al is het niet bekend of dat iets te maken heeft met de storm. Wel rukte de brandweer vaak uit. "Vooral voor kleine dingen." Puur geluk gehad, dus.

Brabant. In Brabant gingen er wat bomen neer. Eindhoven heeft een vliegveld en dat is natuurlijk vragen om problemen: één vlucht uit Gran Canaria kon niet landen. Nu kennen wij toevallig een inwoner van Gran Canaria en we zijn best wel benieuwd naar zijn mening over deze MONSTERSTORM.

Limburg. Het gebruikelijke riedeltje in Limburg: bomen, dakpannen en takken. De grootste ramp van Limburg is echter de column van Ronald Waterreus in De Limburger, maar dat is een wekelijks terugkerende catastrofe.

Zuid-Holland. In Rotterdam waaide er bijna een dak van een portiekflat. Bijna. In de haven van Rotterdam lag het werk stil.

Zeeland. De Westerschelde Ferry tussen Vlissingen en Breskens was gisteren wegens de storm uit de vaart.

Noord-Holland. In het Amsterdamse Vondelpark werden bezoekers weggestuurd. Mogelijk zou er zelfs een tak vallen! Een piloot kreeg het niet voor elkaar zijn kist aan de grond te zetten op Schiphol. Dus keerde hij maar terug naar Madrid.

Utrecht. Hoogwater in Wijk bij Duurstede. In Mijdrecht kwamen een paar putdeksels omhoog. In Woerden liep het water op een parkeerplaats.

Flevoland. Batavia Stad Fashion Outlet sloot de deuren. Er waaide een muurtje om en in Emmeloord waaide er een stuk van een dak.

Einde.