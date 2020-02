Ondanks de totale (sociale) media-dominantie over de Storm van de Eeuw waar we allemaal voor thuis moesten blijven, was dapper Schiphol toch gewoon open voor business. Zodoende komt deze video binnen, met “grote paniek“ (dixit RTL) tijdens een “horrorlanding” (wederom RTL) die in werkelijkheid een doorstart was. De Dreamliner van Air Europa is niet gecrasht maar na drie go-arounds gewoon teruggekeerd naar windstiller Madrid, waar nu een storm bij de klantenservicebalie opsteekt. Er is niemand dood dus je hoeft je niet te schamen als deze wat buitenproportionele paniek in een verder kalm vliegtuig de lachspieren enigszins kietelt. Dit filmpje is een prima metafoor voor de media vandaag, waar de woei van Ciara op de voorpagina’s een stuk hysterischer leek te blazen dan in de echte wereld, qua er kwamen meer pushberichten dan plastic tuinstoelen voorbij vliegen vandaag.

Na de breek het Nederlandse marineschip Rotterdam, dat een anker verloor. Ook een prima mediametafoor.