@elclou | 10-08-20 | 10:29 |

Het feit dat u BLM niet ziet voor wat het zijn, ordinaire hitsers die abject racisme richting het blanke deel van de bevolking gebruiken als breekijzer voor hun Marxistische agenda zegt mij al een hoop.

Verder is de haat waar u het over heeft vooral afkomstig van de allochtonen die hier in een gespreid bedje kwamen. Waarom lezen we nooit dat er een oud Turks/ Marokkaans vrouwtje op brute wijze beroofd is door de welbekende groepen, maar het altijd de oudere inheemse bevolking of joden betreft? Het schandalige geweld naar de Homogemeenschap dan? Waarom denkt u dat dit zo is?

En de "anti-migratie" haat campagne waar u het over heeft zou ik graag onderbouwd zien van u. Denkt nu werkelijk dat je de inheemse bevolking van gelijk welk land dan ook op de manier kunt blijven schofferen zoals dat hier in Nederland al decennia gebeurt, zonder dat daar uiteindelijk een reactie op komt?

En vergelijking met Floyd houdt wel degelijk water. Politici, BN-ers etc. vielen weken, zo niet maanden over elkaar heen in een poging zichzelf maar te profileren en hoog te deugpaard te gaan zitten. Dat Floyd op een schandalige manier aan zijn einde kwam, daar is echt iedereen het over eens. Dat de agent in kwestie voor het gerecht moet komen en een passende straf moet krijgen ook. Maar waar men zich bij dit geval, dat ook nog eens aan de andere kant van de wereld plaats had, in superlatieven uitputte in een poging het vermeende institutioneel racisme - Dat dus niet bestaat! We hebben hier nooit Jim Crow wetten gehad. - in NL voor het voetlicht te slepen blijft het nu angstvallig stil, en is men het inderdaad over een week weer vergeten. Zowel bij de moord op Rik als nu ook bij deze moord op Bas laten de politiek en de BN-ers zien wat ze werkelijk zijn.