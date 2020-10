Diversity day moet gevierd worden. Volgens de linkse kerk mogen mensen nooit op hun daden beoordeeld worden, uitsluitend op hun huidskleur. Deze buschauffeur had duidelijk de verkeerde huidskleur.

Ondertussen. Miljoenen mensen in dit land, blank en zwart, zetten hun wekkers om elke dag OV-passagiers te transporteren, voedsel te produceren, stromend water te garanderen en goederen te fabriceren. Deze ruim 50% belasting betalende meerderheid houdt dit land draaiende, maar krijgt daar geen inspraak, FunX prijsjes of andere aardigheidjes voor terug.

Integendeel, we worden dagelijks geschoffeerd door een paar duizend subsidieracisten. Die schreeuwen om een rassenoorlog, omdat rassenhaat vele malen meer subsidie oplevert dan onze samenleving opbouwen en onderhouden. Plus ongelooflijk veel zendtijd op TV, en "verlaat-de-gevangenis-zonder-betalen" kanskaarten van het OM.

Maar toch. De vraag die links zich zou moeten stellen is; zijn al die vette voordeeltjes wel een echte rassenoorlog waard? Want wat gaan jullie daarna doen?

Er zijn duizenden redenen waarom het socialisme altijd heeft gefaald.

Maar een hele belangrijk is wel dat extremisten over het algemeen geen enkel talent hebben. Ze kunnen geen gebouwen ontwerpen of bouwen; geen voedsel produceren of distribueren; geen enkele productielijn opstarten of optimaliseren.

"Dichters" als Akwasi en Insayno kunnen niet eens dichten.

"Wetenschappers" als Wekker en Tuinbroeke kunnen geen eens feiten van dogma's onderscheiden.

Deze subsidieracisten gaan *hun* nieuwe samenleving dus niet draaiend houden. Als de mensen die dit land eeuwenlang opbouwden en onderhielden straks allemaal dood of verbannen zijn zal onze economie instorten, net als de voedselvoorziening, het OV, zorg, onderwijs etc. Enkele decennia later staat het grootste deel van ons land onder water.

Er moeten ter linkerzijde toch ook mensen zijn die dat een slecht idee vinden?

De Westerse samenlevingen zijn de meest vrije, rechtvaardige, vreedzame en tolerante samenleving in de menselijke geschiedenis. En door wie laten we dat nu kapotmaken?

Door talentloze subsidieracisten die de dogma's van Stalin en Bin Laden opdreunen.

Denk na.