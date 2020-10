Wat me opvalt, is dat er best een aantal reacties zijn gepost waarbij er wordt gesuggereerd dat de dader een 'medelander' (om het zo maar even te noemen) is en het slachtoffer een autochtone Nederlander.

Het is op de beelden niet goed te zien, maar de chauffeur is van Noord-Afrikaanse afkomst. Een hele lieve rustige man. De vaststelling dat de autochtone Nederlander het slachtoffer is van een nieuwe Nederlander is in dit geval niet correct.

Ik weet uit eigen ervaring dat het vaak genoeg voorkomt dat chauffeurs met een niet westerse afkomst worden uitgescholden of zelfs bespuugd of aangevallen door dit soort idioten. Mensen zoals deze dader zijn de tokkies in de groep die helaas het beeld wat bestaat van de hele groep, verpesten.

Ik hoop dat deze zieke idioot snel gepakt wordt. Helaas zal dat niets veranderen aan het trauma dat deze man aan het einde van zijn carrière heeft opgelopen.