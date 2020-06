De 'rel' rond de uitspraken van Johan Derksen zegt ons duizend keer méér over de overgevoeligheden die velen van ons zich hebben laten aanmeten dan over de persoon Derksen. Zelfs de exacte woorden die Derksen bezigde doen al niet meer terzake, en zeker niet de specifieke context waarbinnen die woorden werden uitgesproken, of de 'tone of voice' die gebezigd werd.

Als Derksen al een fout heeft gemaakt dan is het de fout om de misdragingen van Akwasi met een grap te willen becommentariëren. Akwasi bezigde ontegenzeglijk opruiende taal binnen een context waarin hij kon weten hoe die begrepen zou worden, hij schreeuwde dat hij in november elke Zwarte Piet die hij tegen zou komen op z'n gezicht zou slaan en die uitspraak werd door het opgehitste publiek met gejuich ontvangen. De deugers zaten hier flink mee in hun maag, voelden dat meneer hier toch echt wel een grens was gepasseerd maar wilden dat niet waar hebben. Het narratief van de patriarchale, onderdrukkende, cisgender, boze witte man versus de arme, verdrietige geslachtofferde, verwondbare neger moest overeind blijven, want anders zou het hele zorgvuldig opgebouwde multiculturele bouwwerk gaan instorten, dus werd Akwasi alle ruimte geboden om te komen vertellen dat hij wat hij gezegd had eigenlijk helemaal niet gezegd had. Het schuurde, was niet overtuigend, rammelde, was ongeloofwaardig, maar toch, deugend Nederland ging tot het uiterste om de leugens die uit de mond van Akwasi kwamen te horen als een verhaal dat paste in het grote verhaal-dat-niet-kapot-mag.

Akwasi heeft letterlijk gezegd geweld te gaan gebruiken, maar, zo vinden nu de deugers, dat ligt toch anders. De werkelijkheid is aangepast aan de gebezigde moraal.

Derksen daarentegen heeft niet opgeroepen tot geweld en heeft ook geen racistische uitspraken gedaan. Hij maakte, als reactie op de foute uitspraken van Akwasi, een grap die door diezelfde deugers onmiddellijk uit de context werd getrokken en werd omgekat naar rabiaat racisme. Dus ook hier, maar dan in omgekeerde richting, aanpassing van de werkelijkheid aan de gebezigde moraal.

Bij Akwasi werden foute uitspraken omgebogen naar onschuldige woorden, bij Derksen werden onschuldige woorden omgebogen naar foute uitspraken.

Maar er is nog een extra stap gemaakt. Akwasi werd ondanks zijn uitspraken tot goed mens verklaard, op het schild gehesen, terwijl Derksen nu wordt afgeschilderd als een enge racist. De grap van Derksen maakt van Akwasi nu een martelaar, en laat ons al bijna vergeten dat de hele kwestie draait om een agressieve rapper die opriep tot geweld, en dat de grap van Derksen enkel begrepen kan worden en ook op waarde kan worden geschat als je die context wilt blijven zien. Maar die context wordt nu juist vakkundig vervormd, en de werkelijkheid wordt nu zelfs op zijn kop gezet, want wat ons nu getoond wordt is een werkelijkheid waarin Akwasi ageert tegen Derksen, een werkelijkheid waarin niet Akwasi maar Derksen zich misdragen heeft. Oorzaak en gevolg worden omgedraaid. Alle verontwaardiging rond de woorden van Derksen werkt aldus als het billijken van de uitspraken van Akwasi. En hoe groter die verontwaardiging, des te groter het positieve effect op het narratief. "Ja, die woede van Akwasi was best te begrijpen".

De grap was, zeker voor een grap van Derksen, ijzersterk. Een als Zwarte Piet geschminkte persoon begeeft zich onder de actievoerders, en in de studio vraagt men zich af of die persoon soms levensmoe is, hoe het toch mogelijk is dat-ie zich in het hol van de leeuw durft te begeven. En dan zegt Derksen, suggererende dat hij met een verklaring komt, "weten we zeker dat dat niet Akwasi is?" Dat is wat hij letterlijk heeft gezegd, mensen, dat is wat hij letterlijk heeft gezegd.

Maar de MSA maken daar meteen wat anders van. Hij zou Akwasi vergeleken hebben met Zwarte Piet en daarmee bewezen hebben er racistische denkbeelden op na te houden. Maar zo simpel ligt het hier niet. Als Derksen gezegd zou hebben: "ik dacht dat ik Akwasi zag", of "ik herkende Akwasi", of "dat was toch Akwasi", of "hij ziet eruit als Akwasi", of "ik zag geen verschil met Akwasi", dan was die interpretatie meer voor de hand liggend geweest, maar dat zei Derksen nou juist niet. Hij stelde een vraag, en die vraag kun je enkel stellen als je uitgaat van de constatering dat een als Zwarte Piet geschminkte persoon niet herkenbaar is, dat je niet weet wie er achter het masker schuilgaat, en dat je in de gegeven situatie dus ook niet kunt weten of het hier om een medestander dan wel een tegenstander gaat.

Of, om nog een stap verder te gaan, het is een vooroordeel om te veronderstellen dat achter dat masker van Zwarte Piet een blanke schuilgaat. Het zou evengoed een zwarte kunnen zijn die zich geschminkt heeft en een pakkie heeft aangetrokken. Zwarte Piet bestaat niet, is een mythisch figuur, wordt uitgebeeld, en het is niet relevant wie er achter dat masker schuilgaat. Een Zwarte Piet die zich onder de opgejutte tegenstanders van Zwarte Piet begeeft, dat is politiek gezien een rebelse daad of een doortrapte truuk, maar Zwarte Piet heeft geen huidskleur, is een mythisch figuur, en wordt tot leven geroepen door de persoon die het masker draagt. En de huidskleur van die persoon speelt daarbij geen rol.

Weten we zeker dat dat niet Akwasi is? Nee, dat weten we niet zeker. De huidskleur van Akwasi speelt geen rol. Maar al diegenen die zeker weten dat het Akwasie niet kan zijn moeten eens bij zichzelf te rade gaan, want voor hen speelt die huidskleur kennelijk wel. Zij kunnen in Zwarte Piet met geen mogelijkheid een geschminkte zwarte zien, enkel een geschminkte witte. Wanneer zij bij het horen van de grap Derksen betichten van racisme, projecteren zij hun eigen vooroordelen op hem.

Het is best wel een geniale grap.