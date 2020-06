Als dit andersom was, een bepotelende wit... blanke bij een zwarte? Wat zou er gebeuren...?

Als een zwart iemand een shirt met 'Proud to be black' aanheeft: louter kudo's en opgestoken duimen en complimenten op straat.

Wat zou er andersom gebeuren, als ik een shirt met 'Proud to be white' aantrek...?

Als een zwart iemand door een volledig wit... blanke wijk in Amerika loopt: in de meeste gevallen geen probleem. Wellicht wat verwensingen, maar geen gevaar.

Als ik door een volledig zwarte wijk zou gaan lopen, meestal ghetto's, wat zou er gebeuren...?

Zelfs in Nederland of all fucking places worden ruim in de 21e eeuw opnieuw racistische en discriminerende wetten gemaakt die vrouwen, anders-gepigmenteerden en Islam-patiënten voor moeten trekken bij sollicitaties en bijv. beeldvorming in de media.

De wereld wordt steeds racistischer. Maar niet op de manier zoals gedacht.