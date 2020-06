Sorry dat het twee dagen duurde om door te hebben dat er niks mis was met dat grapje

Ze zijn er nog, mensen bij wie het morele kompas nog gewoon naar het westen wijst. Die een grap van een gruweldaad kunnen onderscheiden, en oprecht activisme van een onfrisse agenda. Zoals Hans Teeuwen. Die zijn excuses maakt aan Johan Derksen. Gewoon, omdat het wél een leuk grapje was.

En dan nu: een gezellig discriminatiedebat!

Naturel Chips. Hoge Nootjes. Witbier. De Tweede Kamer gaat om 20:00 uur de geest van Boris van der Ham (verliet de Kamer in 2012) tot leven wekken in de hoop een aanpassing aan Artikel 1 van de Grondwet er door te krijgen: "In artikel 1 wordt na «geslacht» ingevoegd: , handicap, hetero- of homoseksuele gerichtheid", zo stelde Boris op 14 juni 2010 voor namens D'66, samen met Naima Azough (GroenLinks, verliet de Kamer in 2010) en Anja Timmer (PvdA, niet herkozen in 2010). Het voorstel is bekend onder dossiernummer 32411. Uitstekend momentum voor een tien jaar oud wetsvoorstel!

Vanavond wordt het uit de mottenballen gehaald, want nu is er die hoge surfgolf van woke intersectioneel boe Johan Derksen Hup BLM-momentum natuurlijk. Als het voorstel, dat vanavond in de Kamer wordt verdedigd door Achraf Bouali (D66), Wim-Jan Renkema (GL) en Liliane Ploumen (PvdA), een tweederde meerderheid haalt, dan wordt het huidige Artikel 1:

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

dus aangepast naar:

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, hetero- of homoseksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Wat winnen we dan? Feitelijk niks. want mensen met een "handicap, hetero- of homoseksuele gerichtheid" zijn nu ook al grondwettelijk beschermd tegen discrminatie door de zinsnede "..of op welke grond dan ook" in het artikel. Kijk, het kan ons niet schelen dat je gehandicapten en die eeuwig onderdrukte heterseksuelen toevoegt aan Artikel 1, maar het leest of de erven-Van der Ham de doos van pandora willen openen voor - *schudt kaarten, plukt dwarssegment uit de samenleving* - de transgenders, die Artikel 1 transfoob zullen vinden zodra He, Ho én Ha worden toegevoegd, maar Hu(llie) zelf niet.

Als je 't ons vraagt, is Artikel 1 duidelijk genoeg zoals ie is. Je kan het jezelf ook té moeilijk maken. Maar aangezien dat momenteel helemaal bon ton is, qua momentum voor raciaal moralisme onder groepsdruk en intimidatie, zal iedereen wel zwichten, behalve de SGP (want institutionele homohaters) en vermoedelijk de PVV (want waarom zouden die anders de ironische intellectueel Martin Bosma naar het strijdtoneel sturen). Huiskamervraag, om het thuis ook nog leuk te houden: wie wil je zelf nog aan Artikel 1 toevoegen? Poll, sprekerslijst & debatstream na de breek!

Artikel 1 Aanvullpoll Wie mag er niet ontbreken in de bescherming tegen discriminatie onder Artikel 1 Gw? Jeroen van Sales

Voetbalanalytici

Standbeelden

Zwarte Piet

Willem Drees

Bloggers

Onze Ouderen

Anders, namelijk...:



