Dit land heeft een discussie nodig over hoe we de publieke ruimte willen inrichten: wat toegestaan is, wat niet toegestaan is, wat wenselijk is. We hebben een gemeenschappelijke moraal nodig voor die publieke ruimte.

Groeperingen die met salamitactieken die publieke ruimte willen claimen en bepalen, falen daar dan in. Als we samen een duidelijk beeld hebben van hoe we als samenleving willen zijn, dan is er geen verwarring en kan er geen gebruik worden gemaakt van verwarring.